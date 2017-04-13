В Самарском университете испытали серийный газотурбинный двигатель с камерой сгорания, напечатанной на 3D-принтере

Двигатель ТА-8 (МГТД) используется в качестве вспомогательной энергетической установки самолета ТУ-134.



Как сообщает пресс-служба Самарского университета, испытание камеры сгорания в составе серийного МГТД - один из начальных этапов проекта по созданию линейки новых газотурбинных приводов для энергоустановок мощностью до 400 кВт, работающих на биотопливе. Серийный двигатель ТА-8 используется в качестве стенда для испытания основных элементов и узлов будущего двигателя-демонстратора, создаваемых с помощью 3D-печати.



Перед тем как «напечатать» камеру сгорания МГТД на 3D-принтере, сотрудники лаборатории аддитивных технологий института двигателей и энергетических установок Самарского университета провели комплекс экспериментальных работ по исследованиям свойств порошков, из которых предстояло “выращивать” камеру сгорания. Также были исследованы металлографические структуры синтезируемых образцов.



Следующий этап - проведение экспериментов по изготовлению для МГТД компрессора из титанового сплава и турбины из жаропрочного сплава.



Отметим, при производстве деталей будущего двигателя используются металлические порошки отечественного производства.