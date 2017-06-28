В Самарском университете хотят учиться более 80 зарубежных студентов

Продолжается приемная кампания в Самарском национальном исследовательском университете имени академика С.П. Королева.



По данным пресс-служба вуза, за первые два дня в Самарский университет подали документы более 280 абитуриентов, 81 из которых из-за рубежа. Первыми документы на поступление в вуз подали иностранцы, которые уже провели год в России - учили русский язык в центре довузовской подготовки университета.



Для того, чтобы повысить интерес к вузу со стороны иностранцев, сотрудники управления международной деятельности университета ранее провели ряд промотуров по странам ближнего зарубежья - Беларуси, Молдове, Приднестровье, Казахстане, Таджикистане, Кыргызстане. Представители Самарского университета встречались со школьниками и студентами и проводили олимпиады по русскому языку и математике.