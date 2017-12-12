В Самарском театре оперы и балета рассказали историю о влюбленной цыганке и отважном Квазимодо
Спустя двадцать лет на сцене Самарского академического театра оперы и балета вновь состоялась премьера «Эсмеральды». Балетмейстер-постановщик Юрий Бурлака, известный как мастер реставрации старинных балетов, бережно восстановил хореографию Мариуса Петипа.
Либретто написано в середине XIX века одним из самых знаменитых балетмейстеров того времени - Жюлем Перро по мотивам романа Виктора Гюго «Собор Парижской Богоматери». Изобилующая национальным колоритом музыка Цезаря Пуни звучит в исполнении оркестра под руководством дирижера-постановщика Евгения Хохлова.
Криминальные обитатели средневекового Парижа появляются среди идиллических, уютных, почти сказочных декораций (художник-постановщик Дмитрий Чербаджи). Деревянные и каменные двухэтажные домики на фоне волшебного дворца, сияющие солнечным светом изумрудные листья - сразу появляется ощущение, что ничего плохого в этой обстановке произойти не может. Да и сами «отбросы общества» в ярких костюмах (художник по костюмам Наталья Земалиндинова) предстают скорее карнавальными шутами, нежели головорезами и душегубами.
Несмотря на малый срок (Юрий Бурлака возглавил балетную труппу всего три месяца назад), уже можно отметить прогресс в работе артистов. Созвездие солистов: Ксения Овчинникова и Кирилл Софронов, Екатерина Панченко и Нурлан Кинербаев - разыграло перед самарской публикой историю, наполненную юмором, романтическими сюжетами, возвышенными чувствами и легкостью балета XIX века.
Юрий Бурлака, БАЛЕТМЕЙСТЕР-ПОСТАНОВЩИК:
• Времени у нас было не так много - мы начали работу в конце августа. Результатом я доволен. Мне кажется, образы раскрылись по-новому. Характерные партии, классические, пантомимные очень подошли артистам. Это один из немногих спектаклей классического наследия, который дошел до нынешнего дня. Это ли не залог долголетия и успеха? Все самое лучшее, что собралось с момента создания балета до настоящего момента, - критерий его качества. Это и текст Виктора Гюго, и драматургия Жюля Перро, придуманная в 1844 году, и бессмертная хореография Мариуса Петипа конца XIX века, которая остается актуальной до сих пор.
Евгений Хохлов, ДИРИЖЕР-ПОСТАНОВЩИК:
Либретто написано в середине XIX века одним из самых знаменитых балетмейстеров того времени - Жюлем Перро по мотивам романа Виктора Гюго «Собор Парижской Богоматери». Изобилующая национальным колоритом музыка Цезаря Пуни звучит в исполнении оркестра под руководством дирижера-постановщика Евгения Хохлова.
Криминальные обитатели средневекового Парижа появляются среди идиллических, уютных, почти сказочных декораций (художник-постановщик Дмитрий Чербаджи). Деревянные и каменные двухэтажные домики на фоне волшебного дворца, сияющие солнечным светом изумрудные листья - сразу появляется ощущение, что ничего плохого в этой обстановке произойти не может. Да и сами «отбросы общества» в ярких костюмах (художник по костюмам Наталья Земалиндинова) предстают скорее карнавальными шутами, нежели головорезами и душегубами.
Несмотря на малый срок (Юрий Бурлака возглавил балетную труппу всего три месяца назад), уже можно отметить прогресс в работе артистов. Созвездие солистов: Ксения Овчинникова и Кирилл Софронов, Екатерина Панченко и Нурлан Кинербаев - разыграло перед самарской публикой историю, наполненную юмором, романтическими сюжетами, возвышенными чувствами и легкостью балета XIX века.
Юрий Бурлака, БАЛЕТМЕЙСТЕР-ПОСТАНОВЩИК:
• Времени у нас было не так много - мы начали работу в конце августа. Результатом я доволен. Мне кажется, образы раскрылись по-новому. Характерные партии, классические, пантомимные очень подошли артистам. Это один из немногих спектаклей классического наследия, который дошел до нынешнего дня. Это ли не залог долголетия и успеха? Все самое лучшее, что собралось с момента создания балета до настоящего момента, - критерий его качества. Это и текст Виктора Гюго, и драматургия Жюля Перро, придуманная в 1844 году, и бессмертная хореография Мариуса Петипа конца XIX века, которая остается актуальной до сих пор.
Евгений Хохлов, ДИРИЖЕР-ПОСТАНОВЩИК:
• Артисты балета серьезно отнеслись к постановке и, на мой взгляд, очень выросли на этой работе. Когда-то «Эсмеральда» шла в нашем театре, но совершенно в другой редакции - все ноты были переделаны. Это интересно и познавательно для музыкантов.
В этой музыке много национального колорита: испанские, французские и немецкие танцы, вальсы, польки, комбинация различных жанров - это очень зажигательно.
Дмитрий Чербаджи, ХУДОЖНИК-ПОСТАНОВЩИК:
• Юрий Бурлака изначально был нацелен на этот спектакль как на классическое произведение. Задачу мне, как художнику, поставили соответствующую - стилистика XIX века. При этом спектакль современный и оригинальный, просто выполнен в классических традициях.
Оформление не должно противоречить концепции спектакля, музыкальному произведению. Если пространство помогает звучать музыке и танцевать артистам, значит, все получилось.
Нельзя копировать существующие достопримечательности - их в любой момент можно увидеть в книгах, в интернете. Это должен быть именно художественный образ. Зрителю интересно смотреть: получилось основанное на историческом материале, но самостоятельное сочинение.
Работа художника-постановщика считается законченной только после премьеры. Важно посмотреть как декорации встанут в конечном результате: как будет та или иная фактура брать свет, как будет выглядеть просвет, какие рельефы заложены. Декорации в конечном итоге оживают. В музыкальном театре свет имеет огромное значение. Музыке созвучна живопись. В драматическом театре могут высвечиваться графические точки (не обязательно, конечно), но в русском классическом музыкальном театре очень сильно живописное начало.
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