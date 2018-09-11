В Самарском театре оперы и балета покажут новое «Лебединое озеро»

Как отметил главный балетмейстер САТОБ Юрий Бурлака, он возвратил хореографию к версии Александра Горского, которая шла в Большом театре с 1901 года, не изменив при этом финала балета.- «Лебединое озеро» не сходит со сцены САТОБ уже несколько десятилетий, и каждый балетмейстер, работавший в театре, оставил на ней свой отпечаток. Один номер шел в постановке одного хореографа, следующий – в постановке другого. Смотреть такой спектакль – всё равно, что листать письмо, где каждая страница написана другим почерком, - отметил он.Начало в 18.30. Стоимость билетов: 200-1800 рублей. 6+.