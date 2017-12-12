В Самарском театре оперы и балета перед спектаклями пройдут новогодние представления

В эти дни в театре для детей пройдут балеты «Фея кукол», «Белоснежка и семь гномов», «Лебединое озеро», балет-феерия «Щелкунчик», мюзиклы –«Золотой ключик», «Бременские музыканты», «Волшебная лампа Аладдина». За 20 минут до начала утренних и дневных спектаклей будут проходить детские представления «Золушка» с участием Деда Мороза и Снегурочки.