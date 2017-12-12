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Главная/Лента новостей/

В Самарском театре оперы и балета перед спектаклями пройдут новогодние представления

Их проведут с 22 декабря по 14 января в колонном зале возле праздничной елки.

В эти дни в театре для детей пройдут балеты «Фея кукол», «Белоснежка и семь гномов», «Лебединое озеро», балет-феерия «Щелкунчик», мюзиклы –«Золотой ключик», «Бременские музыканты», «Волшебная лампа Аладдина». За 20 минут до начала утренних и дневных спектаклей будут проходить детские представления «Золушка» с участием Деда Мороза и Снегурочки. 
Дата: 12 декабря 2017 , 12:05
112
Автор текста: Ксения Кармазина
Автор фото: Владимир Пермяков
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