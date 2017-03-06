В Самарском театре кукол появится спектакль о приключениях барона Мюнхгаузена

Режиссер-постановщик спектакля Светлана Дорожко, в чьем багаже более 15 постановок в разных городах России. Она является номинантом национальной премии «Золотая маска», лауреатом третьей премии всероссийского конкурса драматургов и победителем конкурса молодых режиссеров и художников.В репертуаре Самарского театра кукол в ее постановке идет спектакль «Багаж» по произведениям Самуила Маршака.Художник-постановщик Ольга Устюгова - главный художник Московского камерного театра кукол.