В Самарском театре кукол покажут спектакль о короле необыкновенного королевства

Режиссер из Санкт-Петербурга Светлана Дорожко знакома самарскому зрителю по спектаклям «Little mouse, или Сказка про полевую мышку, которая хотела стать настоящей леди», «Багаж» и «Честное имя барона Мюнхгаузена». Художник – Светлана Рыбина (Москва), композитор – Татьяна Алёшина (Санкт-Петербург).

Спектакль по мотивам сказок современного российского писателя Сергея Седова - это яркий коллаж из коротких историй об обыкновенном Короле одного необыкновенного королевства. Здесь звери, убитые на охоте, оживают и убегают в лес; гигантская птица Рух «сослепу» путает человека с диковинным зверем, Кухарка спасает Короля от досужих невест, а нелепая Смерть изгоняется весёлой свадебной толпой.

Колоритные декорации и куклы, оригинальная авторская музыка, эксцентричная игра артистов, дополняя ироничные авторские сюжеты, объединяются в нестандартное театральное действие, которое будет интересно и детям, и взрослым. Рекомендовано к просмотру для детей с 5-ти лет.