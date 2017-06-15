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В Самарском районе продолжается борьба с незаконной лоточной торговлей

На остановках общественного транспорта, оживленных перекрестках и бульварах нередко возникают развалы овощей и фруктов, конфет и печенья. Висят на веревках носки и нижнее белье, остро пахнет рыбой...

Между тем лоточная торговля в нашем городе запрещена. Она возможна только по договору с муниципальным предприятием «Ярмарки Самары» в специально отведенных местах. Однако торговцев не останавливают ни запреты, ни перспективы выплачивать штраф.

Наработали на штраф
Самарскому району в какой-то степени повезло: здесь не так много мест, которые могли бы постоянно оккупировать лоточники. Но периодически торговцы-одиночки возникают на улице Ленинградской, на Хлебной площади, на площади Революции, на подходах к крупным магазинам. Специалисты отдела потребительского рынка, услуг и защиты прав потребителей местной администрации и полицейские проводят совместные рейды и пресекают незаконную торговлю. Один из них состоялся на прошлой неделе, участие в проверке приняла и корреспондент «СГ».

На ул. Кутякова пожилой мужчина предлагает прохожим перчатки, шляпы, сетки для рыбалки. Ему приходится свернуть бизнес. Представители власти составляют
протокол по ст. 6.1 Закона Самарской области «Об административных правонарушениях» за осуществление торговли вне мест, установленных органами местного самоуправления. Статья предусматривает штраф в размере от 1500 до 4500 рублей.

На остановке, что на площади Революции, пожилая женщина с раскладного столика торгует букетами из ромашек и пионов. Говорит, что собрала цветы на даче и решила немного заработать. Чуть выше по ул. Венцека - еще одна дама, но уже с фиалками в горшочках. Вообще она часто здесь сидит. Цветочницы, к которым подходят участники рейда, немного пугаются и понимающе кивают. Первая начинает убирать букеты, вторая говорит, что нужно дождаться мужа - он поможет увезти фиалки. Им также грозит административный штраф.

Цветы за улыбки?
На пересечении улиц Ленинградской и Куйбышева участники рейда встречают старых знакомых - лоточников, на которых уже составляли протоколы об административных правонарушениях на прошлой неделе. И снова два молодых человека стоят по разным сторонам улицы и продают ландыши. Инспекция застает ребят за очередной сделкой - покупательница отсчитывает деньги. Молодые люди сокрушаются: опять попались... Один из них быстро собирает ландыши в хозяйственную сумку, выливает воду в ливневку и скрывается в толпе, пока полицейский беседует с его товарищем. Парня догоняют и возвращают. Как и в прошлый раз, он уверяет, что нарвал цветы, занесенные в Красную книгу, на своем огороде. И что он вовсе не торгует, а дарит ландыши прохожим за улыбки.
Молодой человек настаивает, что специально встал в месте, где на тротуаре написано «Улыбнись». Его напарник оказался честнее. Он признался: ландыши собрали в лесу, продавали букетики за 50-200 рублей. Ежедневный заработок доходит до 4000.

Лоточников доставили в районную администрацию, где на них составили повторный протокол. Теперь им предстоит выплатить по 5000 рублей.
Дата: 15 июня 2017 , 16:19
113
Автор текста: Ева Нестерова
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