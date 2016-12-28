В Самарском литмузее пройдет игра «Светлый праздник Рождества - нет счастливей торжества»
Мероприятия запланированы на 5 и 8 января на 12:00.
Как сообщает пресс-служба музея, в ходе театрально-игрового действа юные участники узнают об истории Рождества, наглядно познакомятся с атрибутами, символами и традициями его празднования в России. Дети станут зрителями представления театра вертеп с чтением колядок и рождественских стихов, а также будут отгадывать загадки. 7+
Как сообщает пресс-служба музея, в ходе театрально-игрового действа юные участники узнают об истории Рождества, наглядно познакомятся с атрибутами, символами и традициями его празднования в России. Дети станут зрителями представления театра вертеп с чтением колядок и рождественских стихов, а также будут отгадывать загадки. 7+
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