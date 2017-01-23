В Самарском литературном музее вспомнят русских писателей по алфавиту

Музей приглашает посетителей вспомнить русских авторов и исследовать их творчество постепенно - разложив фамилии писателей и поэтов по алфавиту от А до Я.Гофман и Гоголь - два мистика, которые за обыденной рутиной видели сказочные миры, борьбу магов и колдунов, фей и чародеев. Как Эрнст Теодор Амадей Гофман творил свой миф о мелких немецких княжествах, так и Николай Васильевич создал в своих произведениях образ Украины, населив родные края ведьмами и чертями, сказочными существами и мистическими призраками.На лекции речь будет идти о связи загадочных «Элексиров сатаны» и петербужской повести «Нос», о том, почему не успокоился дух чиновника Акакия Акакиевича и как сделать привычную реальность волшебной.Тему для следующей лекции посетители смогут определить сами, проголосовав за писателя, о котором хотели бы узнать больше: Достоевский или Довлатов.