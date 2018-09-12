В Самарском литературном музее пройдет вечер нуара и фестиваль детской книги
В четверг, 13 сентября в 19:00 в Самарском литературно-мемориальном музее им. Горького состоится Вечер нуара.
Таинственная атмосфера черно-белого детектива 40-х годов.
В программе вечера:
19:00 - «Черно-белая революция: история нуара в мировой поп-культуре». Рассказывает Павел Чечулин.
20:30 - живая музыка от самарского джазового коллектива Aleksandra's Band.
С 20:00 и весь вечер - игра в Мафию и тематические настольные игры.
Творческая игра «Кинодиалоги» - создание собственных кинодиалогов на материале известных детективов.
Демонстрация самых ярких фрагментов нуар-кинематографа и тематическая фотозона.
Стоимость: 150 руб. Пришедшему в тематическом костюме – 100 руб.
Возрастное ограничение: 18+.
А в воскресенье, 16 сентября, в 12:00 в усадьбе Алексея Толстого ждут школьников, их родителей и учителей на фестиваль детской книги.
Детям предложат вместе писать (и рисовать) стихи, создавать иллюстрации и читать книги. Для родителей в этот день будет работать лекторий, где пойдет разговор о лучших новинках в детской и подростковой литературе и о том, какие книги помогут говорить с ребенком на самые сложные темы. На площадке будет представлен целый ряд нестандартных книг, они продемонстрируют множество возможностей взаимодействия с книгой в XXI веке.
Программа фестиваля:
Для детей:
- Мастер-класс по книжной иллюстрации от самарского художника. Ребята узнают историю книжной иллюстрации, познакомятся с разными техниками ее создания.
- Мастер-класс «Долой слова!». Художник и дизайнер Анастасия Альбокринова расскажет о взаимодействии литературы и изобразительного искусства.
- Поэтический мастер-класс «Воздух слов». Гости музея будут искать поэзию вокруг, узнавать, когда и почему она может быть полезна, и удивляться тому, что стихи могут быть совсем не похожи на стихи. Автор: Илья Приданцев.
- «Читаем вместе». Актриса и режиссер «Уместного театра», член союза театральных деятелей Татьяна Каррамова почитает с ребятами интересные и веселые книжки и поможет им освоить искусство чтения вслух.
- Мастер-класс «Акварельные стихи». Необычная техника рисунка мыльными пузырями и акварелью поможет ребенку почувствовать стихи и создать своего персонажа будущей книги. Для самых маленьких посетителей фестиваля 3+.
- Буккроссинг.
Для взрослых:
- Лекция сотрудника Литературного музея Ильи Приданцева «(Не)детский разговор: книги о самом сложном и сокровенном».
- Лекторий от магазина «Сова» - все о лучших книжных новинках для детей и подростков.
Стоимость билетов: 150 руб. с ребенка, 1 сопровождающий бесплатно
Дополнительный взрослый билет: 150 руб.
Стоимость для групп от 15 человек: 100 руб. с ребенка, 2 сопровождающих бесплатно.
Таинственная атмосфера черно-белого детектива 40-х годов.
В программе вечера:
19:00 - «Черно-белая революция: история нуара в мировой поп-культуре». Рассказывает Павел Чечулин.
20:30 - живая музыка от самарского джазового коллектива Aleksandra's Band.
С 20:00 и весь вечер - игра в Мафию и тематические настольные игры.
Творческая игра «Кинодиалоги» - создание собственных кинодиалогов на материале известных детективов.
Демонстрация самых ярких фрагментов нуар-кинематографа и тематическая фотозона.
Стоимость: 150 руб. Пришедшему в тематическом костюме – 100 руб.
Возрастное ограничение: 18+.
А в воскресенье, 16 сентября, в 12:00 в усадьбе Алексея Толстого ждут школьников, их родителей и учителей на фестиваль детской книги.
Детям предложат вместе писать (и рисовать) стихи, создавать иллюстрации и читать книги. Для родителей в этот день будет работать лекторий, где пойдет разговор о лучших новинках в детской и подростковой литературе и о том, какие книги помогут говорить с ребенком на самые сложные темы. На площадке будет представлен целый ряд нестандартных книг, они продемонстрируют множество возможностей взаимодействия с книгой в XXI веке.
Программа фестиваля:
Для детей:
- Мастер-класс по книжной иллюстрации от самарского художника. Ребята узнают историю книжной иллюстрации, познакомятся с разными техниками ее создания.
- Мастер-класс «Долой слова!». Художник и дизайнер Анастасия Альбокринова расскажет о взаимодействии литературы и изобразительного искусства.
- Поэтический мастер-класс «Воздух слов». Гости музея будут искать поэзию вокруг, узнавать, когда и почему она может быть полезна, и удивляться тому, что стихи могут быть совсем не похожи на стихи. Автор: Илья Приданцев.
- «Читаем вместе». Актриса и режиссер «Уместного театра», член союза театральных деятелей Татьяна Каррамова почитает с ребятами интересные и веселые книжки и поможет им освоить искусство чтения вслух.
- Мастер-класс «Акварельные стихи». Необычная техника рисунка мыльными пузырями и акварелью поможет ребенку почувствовать стихи и создать своего персонажа будущей книги. Для самых маленьких посетителей фестиваля 3+.
- Буккроссинг.
Для взрослых:
- Лекция сотрудника Литературного музея Ильи Приданцева «(Не)детский разговор: книги о самом сложном и сокровенном».
- Лекторий от магазина «Сова» - все о лучших книжных новинках для детей и подростков.
Стоимость билетов: 150 руб. с ребенка, 1 сопровождающий бесплатно
Дополнительный взрослый билет: 150 руб.
Стоимость для групп от 15 человек: 100 руб. с ребенка, 2 сопровождающих бесплатно.
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