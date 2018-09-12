В Самарском литературном музее пройдет вечер нуара и фестиваль детской книги

Таинственная атмосфера черно-белого детектива 40-х годов.В программе вечера:19:00 - «Черно-белая революция: история нуара в мировой поп-культуре». Рассказывает Павел Чечулин.20:30 - живая музыка от самарского джазового коллектива Aleksandra's Band.С 20:00 и весь вечер - игра в Мафию и тематические настольные игры.Творческая игра «Кинодиалоги» - создание собственных кинодиалогов на материале известных детективов.Демонстрация самых ярких фрагментов нуар-кинематографа и тематическая фотозона.Стоимость: 150 руб. Пришедшему в тематическом костюме – 100 руб.Возрастное ограничение: 18+.А в воскресенье, 16 сентября, в 12:00 в усадьбе Алексея Толстого ждут школьников, их родителей и учителей на фестиваль детской книги.Детям предложат вместе писать (и рисовать) стихи, создавать иллюстрации и читать книги. Для родителей в этот день будет работать лекторий, где пойдет разговор о лучших новинках в детской и подростковой литературе и о том, какие книги помогут говорить с ребенком на самые сложные темы. На площадке будет представлен целый ряд нестандартных книг, они продемонстрируют множество возможностей взаимодействия с книгой в XXI веке.Для детей:- Мастер-класс по книжной иллюстрации от самарского художника. Ребята узнают историю книжной иллюстрации, познакомятся с разными техниками ее создания.- Мастер-класс «Долой слова!». Художник и дизайнер Анастасия Альбокринова расскажет о взаимодействии литературы и изобразительного искусства.- Поэтический мастер-класс «Воздух слов». Гости музея будут искать поэзию вокруг, узнавать, когда и почему она может быть полезна, и удивляться тому, что стихи могут быть совсем не похожи на стихи. Автор: Илья Приданцев.- «Читаем вместе». Актриса и режиссер «Уместного театра», член союза театральных деятелей Татьяна Каррамова почитает с ребятами интересные и веселые книжки и поможет им освоить искусство чтения вслух.- Мастер-класс «Акварельные стихи». Необычная техника рисунка мыльными пузырями и акварелью поможет ребенку почувствовать стихи и создать своего персонажа будущей книги. Для самых маленьких посетителей фестиваля 3+.- Буккроссинг.Для взрослых:- Лекция сотрудника Литературного музея Ильи Приданцева «(Не)детский разговор: книги о самом сложном и сокровенном».- Лекторий от магазина «Сова» - все о лучших книжных новинках для детей и подростков.Стоимость билетов: 150 руб. с ребенка, 1 сопровождающий бесплатноДополнительный взрослый билет: 150 руб.Стоимость для групп от 15 человек: 100 руб. с ребенка, 2 сопровождающих бесплатно.