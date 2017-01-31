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В Самарском дворце детского и юношеского творчества состоялся городской этап областного конкурса «Ученик года-2017»

Корреспондент «СГ» познакомилась с каждым из участников и узнала нечто неожиданное про победителя.

Директор Дворца Сергей Иванов рассказал, что конкурс на звание лучшего ученика проходит уже третий год подряд. В заочном туре городского этапа приняли участие 20 ребят. Они представили на суд экспертов портфолио достижений и видеоролик «Экологический кодекс жителя Земли». Для очного этапа отобрали пятерку сильнейших.

Согласно жеребьевке, каждый из конкурсантов представил свою визитную карточку, показал видеоролик, творческую презентацию, провел мастер-класс на актуальную в этом году экологическую тему.

Учащаяся 10 класса школы №176 Анастасия Черникова основными принципами сохранения и процветания мира считает законы любви, добра и совести. Слова Егора Полушкина - героя книги Бориса Васильева «Не стреляйте в белых лебедей» - из ее уст звучали очень современно и искренне.

По ее мнению, след человека, живущего на земле, должен быть таким, чтобы не навредить, а наоборот, помочь природе-матушке. Именно этому она учит малышей, посещая детские сады.

Под ее руководством конкурсанты с интересом сделали куклу-оберег из экологически чистых материалов, узнали, как готовится лыко и какова символика того или иного цвета.

Десятиклассник гимназии «Перспектива» Михаил Морозов в видеопрезентации рассказал о работе по экологическому воспитанию молодежи, которую он вместе со сверстниками проводит в школе и районе: очистка берегов, раздельный сбор мусора, информационно-разъяснительная деятельность.

Исполнением под гитару песни о великой Волге Михаил напомнил окружающим о значении воды. А на мастер-классе вместе с залом делал мини-книжки с практическими советами, как экономить ее в обычной жизни.

- Ведь из всего объема воды на Земле для питья пригоден лишь 1%, - подчеркнул парень.

Его сверстница Алсу Юсупова из школы №148 в видеоряде презентации наглядно показала ужас того, к чему приводит неразумное отношение людей к экологии города, страны, планеты.

- А ведь если природа может жить без человека, то человеку без нее смерть, - отметила Алсу. На практике конкурсантка показала, как можно очищать воду с помощью окаменелой древесины, полудрагоценных камней (кварца) и серебра. Плетеная корзина из пластиковых бутылок, коврик из полиэтиленовых пакетов от молока стали наглядным примером переработки вредного мусора.

Степан Штоков, одиннадцатиклассник школы №24, убежден, что именно активная позиция молодых лидеров может изменить к лучшему как экологию, так и общество.

Учащаяся девятого класса школы №74 Екатерина Анненкова уже не раз становилась признанным лидером многих школьных, городских мероприятий и даже всероссийской общественно-государственной инициативы «Горячее сердце».

- Я не могу пройти мимо людей, которым нужна помощь, - поделилась жизненным принципом самая юная участница. - Добро, идущее изнутри, мне заложила мама, которая сама всегда всем помогает.

Наиболее убедительной эмоционально и логически, последовательной и артистичной жюри признало Анастасию Черникову. Именно ей предстоит представлять Самару на областном этапе конкурса «Ученик года-2017».

Из разговора с победительницей мы узнали, что она учится по физико-математическому направлению, при этом любит литературу, гуманитарные предметы. На протяжении восьми лет занималась спортивно-бальными танцами, а сейчас решила изменить профиль, познать новое - карате. Хочет принять участие в Олимпиаде 2020 года, когда этот вид войдет в программу.

- Конкурс дал мне опыт, много позитивных эмоций, море знакомств, - поделилась Настя. - Вообще, я уверена, что мое поколение очень активное, жизнерадостное, и мы сможем построить лучшее будущее.
Дата: 31 января 2017 , 11:03
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Автор текста: Ирина Соловьева
Автор фото: Владимир Пермяков
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