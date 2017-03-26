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В Самарском дворце детского и юношеского творчества отметили День Земли

21 марта во всем мире отмечался День Земли.  

Ярким, насыщенным получилось в тот день мероприятие с одноименным названием в Самарском дворце детского и юношеского творчества.

Вели его дети в возрасте от 6 до 18 лет. В зале сидели учащиеся самарских школ, учителя и родители. Большинство из них впервые узнали, что такое День Земли и что в этот день принято делать. Эта дата призвана привлечь внимание всех людей к проблемам планеты Земля - нашего общего дома, где все взаимозависимы и ответственны за его состояние. В этот день в разных странах по традиции звучит Колокол Мира, призывая людей защитить красоту планеты.

На экране демонстрируется ТОП-5 невероятных мест на Земле, среди которых розовое озеро в Австралии, Мертвая долина в Намибии, разноцветные горы в Китае и российский Байкал. Слова о том, что, по мнению ученых, Земля превращается из зелено-голубой в серо-коричневую, из уст шестилетнего ребенка звучат как крик о помощи. Информация про Красную книгу, законы и тайны природы, про случайно упавшую спичку и большой пожар подаются через игру, беседу, музыкальные номера. Внешне все даже весело, празднично. Но маленькие танцоры в образе лягушат, юные певицы с божьими коровками на ладошках, девушка, как о матери родной поющая о Земле, говорят о недетских проблемах. Их искренность трогает больше всяких слов, причем не только эмоциональных взрослых.

- Дети у нас очень умные. Они быстрее и лучше нас, взрослых, порой понимают и чувствуют даже сложные вещи, - говорит автор и организатор мероприятия, художественный руководитель театрального коллектива «Сказ» Людмила Неретина. - Они лучше нас знают, как донести важное до зрителей, в особенности своих сверстников. Ведь слова, сказанные другом, значимее и важнее других. Поэтому у нас во Дворце почти все интерактивно-познавательные и другие мероприятия проводятся по принципу «равный - равному» силами наших воспитанников.

Директор Дворца детского творчества Сергей Иванов подчеркнул, что такие мероприятия гуманистической и экологической направленности имеют большое воспитательное и образовательное значение, особенно в Год экологии.

- Ребята получили много информации, полезной как для дальнейшей учебы, так и для нравственного роста, - высказали свое мнение учителя начальных классов школы №6 им. Ломоносова, сопровождавшие ребят-зрителей. - Развлекательные номера позволили несколько расслабиться, отдохнуть и в то же время задуматься.

- Маша после мероприятия долго молчала. Потом как разговорится и давай все в подробностях пересказывать. А в завершение говорит: «Мама, папа, давайте вместе посмотрим ролик про девочку, заставившую замолчать на пять минут весь мир. Это должен слышать каждый», - рассказала на следующий день мама одной из юных зрительниц.

Это ли не прекрасный результат работы творческого коллектива - побудить детей задуматься не только о своем будущем, но и о будущем нашей планеты. 
Дата: 26 марта 2017 , 16:24
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Автор текста: Ирина Кондратьева
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