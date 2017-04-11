В Самарском аэропорту вынужденно сел самолет, летевший в Сочи

Это произошло 9 апреля. Борт посадили из-за ухудшения состояния здоровья пассажирки.



Как рассказал sgpress.ru старший помощник Куйбышевского транспортного прокурора Михаил Шаляпин, аэробус А-320, летевший в Сочи из Самары, поднялся в воздух в 9:27. Однако спустя некоторое время на борту стало плохо пассажирке – 27-летней жительнице Тольятти. Экипаж принял решение вернуться, и в 10:30 самолет приземлился в Курумоче. Женщину госпитализировали с предварительным диагнозом «вегетососудистая дистония».