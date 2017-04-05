В Самарском аэропорту появилось «эконом»-такси

В аэропорту работают два официальных перевозчика



Как сообщает пресс-служба аэропорта, на территории «Курумоча» начали работать сразу два официальных перевозчика - «базовый», предлагающий услуги такси в сегментах «эконом» и «кофморт», и перевозчик, работающий в сегменте «премиум».



Базовым перевозчиком самарского аэропорта стал тольяттинский оператор. Перевозка пассажиров будет осуществляться на Skoda Rapid и Skoda Superb, а также на микроавтобусах вместимостью до 7 мест. Автомобили официального перевозчика оборудованы детскими креслами, Wi-Fi. Проезд можно будет оплатить банковскими картами.



Услуги премиального сегмента будет оказывать оператор Business Jet. Перевозить жителей будут на Mercedes-Benz представительского (Е) класса и Mercedes-Maybach. Эта услуга реализована впервые.



Стойки заказа такси расположены в зале прилета, рядом с выходом из пассажирского терминала, дополнительная стойка базового перевозчика работает в зале выдачи багажа внутренних рейсов.