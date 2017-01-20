В Самарском Доме-музее В.И. Ленина появилась фигура молодого Ульянова

Сегодня, в канун дня памяти вождя революции 1917 года, в Самарском Доме-музее В.И. Ленина был представлен посетителям новый экспонат - первая в ленинских музеях страны и мира объемная фигура молодого Ульянова в полный рост. Сотрудники музея акцентируют: давайте воспринимать это интересное познавательное событие исключительно как музейный, экскурсионный прорыв без идеологической подоплеки, работающий на туристическую привлекательность Самары.На открытие нового знакового экспоната музей сегодня пригласил ветеранов КПРФ, ребят из организации ВЛКСМ РФ. Такие встречи в день памяти уже давно стали традиционными, но сегодняшняя оказалась особенной, с презентацией нового музейного проекта.- Появление фигуры молодого Владимира Ульянова в его комнате, где он жил в конце позапрошлого века, дает этим помещениям совершенно живое ощущение присутствия известного всем человека, - поделился впечатлениями председатель наблюдательного совета ветеранов войны и труда при музее Александр Любимов.- В этом здании уже побывал единственный прижизненный портрет Ленина, написанный с натуры. А теперь здесь «поселилась» - надеемся, на многие-многие годы - и фигура молодого Владимира Ильича. Именно таким он был в свой самарский период. Ветераны выражают сотрудникам музея огромную благодарность за то, что они очень бережно, трепетно, высокопрофессионально сохраняют нашу историческую память, и это при том, что основная музейная тема многими воспринимается неоднозначно.- Нельзя забывать, вычеркивать из памяти целые куски эпохи. Мы считаем, необходимо знать и помнить все. Чтобы не повторять ошибок прошлого, а брать на вооружение лучшее и самое справедливое, - отметили самарские студенты члены организации ВЛКСМ РФ Валерий Демченко и Дмитрий Смирнов.Идея создания ростовой фигуры в музее родилась несколько лет назад: задумали воплотить предельно достоверный образ, максимально приближенный к воспоминаниям современников, сподвижников, друзей семьи. Были подняты все известные исторические свидетельства. По ним и создавал Владимира Ульянова, используя скульптурный воск и аксессуары, художник Виктор Шулепов. Работа завершилась как раз к этому году, когда будет отмечаться 100-летие Октябрьских событий.По словам директора музея Майи Образцовой, есть планы со временем «поселить» в доме всю семью, проживавшую здесь с 1889 по 1893 годы. Чтобы посетители музея «встречались» с самарскими жителями последней четверти XIX века и размышляли над уроками истории, над судьбами нашей страны, над причинами и природой революции в России.