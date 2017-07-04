В Самарском театре драмы поставили спектакль о тяжелой судьбе успешной бизнес-леди
«Жанна» могла бы стать женской постановкой. Во-первых, главную роль в спектакле Самарского академического театра драмы исполняет заслуженная артистка России Елена Лазарева. Во-вторых, пьеса молодого драматурга Ярославы Пулинович выстроена вокруг судьбы бизнес-вумен. А в-третьих, ставить ее приехали режиссер из Санкт-Петербурга Мария Селедец (выпускница мастерской известного педагога и режиссера Вениамина Фильштинского) и художник Анастасия Юдина (выпускница мастерской народного художника Эдуарда Кочергина).
Однако постановка стала совместной. Руководитель самарского театра Вячеслав Гвоздков возглавил проект, и говорить об одном авторе теперь не приходится.
Театр выбрал пьесу «Жанна» для бенефиса Елены Лазаревой, которая в следующем году отпразднует юбилей. Историей о лихих 90-х и бездушных «нулевых» сегодня не удивишь никого - современная драматургия, равно как и сериалы, отработала эти темы добросовестно. Но тексты Ярославы Пулинович - ученицы Николая Коляды - интересны в первую очередь живым языком. В репликах персонажей слышны голоса улицы, они правдивы до афористичности (например, почему-то не вошедшая в спектакль фраза: «Женился на ногах, а жить пришлось с человеком»).
…Немолодая бизнес-леди успешно управляет крупной компанией, а в остальном ее преследуют неудачи: мужа, детей и друзей нет, а тут еще и молодой любовник бросает ради беременной студентки. Несмотря на тривиальность истории, пьеса с успехом идет в Театре наций, где роль Жанны исполняет Ингеборга Дапкунайте. Раскрыть характер главной героини, показать его многогранность - задача, достойная бенефиса.
Сильная женщина, держащая крупный бизнес, подминающая под себя всех и планирующая отнять сына у матери - модернизированный вариант Вассы Железновой Горького. Жанна обладает мощным интеллектом и железной хваткой, она пьет водку без закуски («с детства привыкла»), а для встреч с мужчинами каждый раз не без усилий приносит в гостиную огромную шкуру медведя. Любовника Андрея (Денис Евневич) она зовет «малыш» и поехать в отпуск приглашает не на Лазурное побережье, а в Африку (судя по шкуре медведя, планирует охотиться на носорогов).
Ее квартира хоть и оформлена в романтично-рококошном стиле, но масштабом под стать хозяйке. Здесь же размещается маленький кубик - съемная квартира Андрея и его девушки (Алена Шевцова). И будто не достаточно того, что их любовное гнездышко сделано из стекла, внутри установлена камера, чтобы зрителям было удобно подглядывать за их личной жизнью, поскольку все происходящее там проецируется крупным планом на экран.
В конце первого действия внешняя черствость героини, как пересушенная кожа, начинает трескаться, и через эти трещины пробиваются эмоции женщины, которая горячо и страстно рассказывает зрителям о том, как, рискуя жизнью, она начинала свой бизнес на поддельных макаронах в 90-е. В пьесе монолог обращен к мальчику по вызову, но здесь актриса произносит его апарте. По сути это тот же крупный план, что и видео, но добровольный. Публика не подглядывает, а выступает участником беседы, к которому актриса апеллирует. Исповедь Елене Лазаревой удается сделать очень проникновенной. Это первый момент, когда ее лицо меняет ставшее привычным суровое выражение, появившееся сразу после ухода Андрея.
Интересно отыскивать на протяжении спектакля проявления слабости этой сильной женщины. Например, несмотря на первоначальное намерение, она не выбросила вещи изменника, а сохранила, как будто знала, что еще пригодятся (по - женски надеялась или по-мужски все просчитала?).
Жанна не привыкла идти на поводу у обстоятельств - она сама создает их. Однако сила ее разрушительна, а не созидательна. Подводя неутешительный итог своей жизни, она осознает личное фиаско, но не понимает, что попутно успела пройтись бульдозером и по чужим судьбам. А чего еще ожидать от женщины, все существо которой было перемолото в 90-е? Когда, осознав, что рассчитывать можно только на себя, она прикинулась сильным по- лом, переняв все его особенности, - эта дорога оказалась без возврата.
Постановщики изменили финал на противоположный (не стану раскрывать сюжетных ходов), который имеет больше шансов понравиться зрителю. Вот только происходит это в урон правде характера героини, во имя чуда, в которое всем хочется поверить… 16+
Однако постановка стала совместной. Руководитель самарского театра Вячеслав Гвоздков возглавил проект, и говорить об одном авторе теперь не приходится.
Театр выбрал пьесу «Жанна» для бенефиса Елены Лазаревой, которая в следующем году отпразднует юбилей. Историей о лихих 90-х и бездушных «нулевых» сегодня не удивишь никого - современная драматургия, равно как и сериалы, отработала эти темы добросовестно. Но тексты Ярославы Пулинович - ученицы Николая Коляды - интересны в первую очередь живым языком. В репликах персонажей слышны голоса улицы, они правдивы до афористичности (например, почему-то не вошедшая в спектакль фраза: «Женился на ногах, а жить пришлось с человеком»).
…Немолодая бизнес-леди успешно управляет крупной компанией, а в остальном ее преследуют неудачи: мужа, детей и друзей нет, а тут еще и молодой любовник бросает ради беременной студентки. Несмотря на тривиальность истории, пьеса с успехом идет в Театре наций, где роль Жанны исполняет Ингеборга Дапкунайте. Раскрыть характер главной героини, показать его многогранность - задача, достойная бенефиса.
Сильная женщина, держащая крупный бизнес, подминающая под себя всех и планирующая отнять сына у матери - модернизированный вариант Вассы Железновой Горького. Жанна обладает мощным интеллектом и железной хваткой, она пьет водку без закуски («с детства привыкла»), а для встреч с мужчинами каждый раз не без усилий приносит в гостиную огромную шкуру медведя. Любовника Андрея (Денис Евневич) она зовет «малыш» и поехать в отпуск приглашает не на Лазурное побережье, а в Африку (судя по шкуре медведя, планирует охотиться на носорогов).
Ее квартира хоть и оформлена в романтично-рококошном стиле, но масштабом под стать хозяйке. Здесь же размещается маленький кубик - съемная квартира Андрея и его девушки (Алена Шевцова). И будто не достаточно того, что их любовное гнездышко сделано из стекла, внутри установлена камера, чтобы зрителям было удобно подглядывать за их личной жизнью, поскольку все происходящее там проецируется крупным планом на экран.
В конце первого действия внешняя черствость героини, как пересушенная кожа, начинает трескаться, и через эти трещины пробиваются эмоции женщины, которая горячо и страстно рассказывает зрителям о том, как, рискуя жизнью, она начинала свой бизнес на поддельных макаронах в 90-е. В пьесе монолог обращен к мальчику по вызову, но здесь актриса произносит его апарте. По сути это тот же крупный план, что и видео, но добровольный. Публика не подглядывает, а выступает участником беседы, к которому актриса апеллирует. Исповедь Елене Лазаревой удается сделать очень проникновенной. Это первый момент, когда ее лицо меняет ставшее привычным суровое выражение, появившееся сразу после ухода Андрея.
Интересно отыскивать на протяжении спектакля проявления слабости этой сильной женщины. Например, несмотря на первоначальное намерение, она не выбросила вещи изменника, а сохранила, как будто знала, что еще пригодятся (по - женски надеялась или по-мужски все просчитала?).
Жанна не привыкла идти на поводу у обстоятельств - она сама создает их. Однако сила ее разрушительна, а не созидательна. Подводя неутешительный итог своей жизни, она осознает личное фиаско, но не понимает, что попутно успела пройтись бульдозером и по чужим судьбам. А чего еще ожидать от женщины, все существо которой было перемолото в 90-е? Когда, осознав, что рассчитывать можно только на себя, она прикинулась сильным по- лом, переняв все его особенности, - эта дорога оказалась без возврата.
Постановщики изменили финал на противоположный (не стану раскрывать сюжетных ходов), который имеет больше шансов понравиться зрителю. Вот только происходит это в урон правде характера героини, во имя чуда, в которое всем хочется поверить… 16+
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Последнее из раздела Лента новостей
4 июля 2017
118
4 июля 2017
136
4 июля 2017 , 15:16
76
Самарцев приглашают погрузиться в атмосферу народного праздника. В Детской картинной галерее...
4 июля 2017 , 15:13
170
Ранее sgpress.ru сообщал, что члены комитета по промышленности, предпринимательству и торговле...
4 июля 2017 , 15:09
71
Во вторник, 4 июля, вступил в силу приказ Министерства промышленности и торговли РФ, разрешающий...
4 июля 2017 , 14:37
101
Это, по мнению Андрея Карпочева, поможет в решении проблемы отсутствия парковочных мест.
4 июля 2017 , 13:41
118
В регионе снизилось число уличных преступлений. Причиной этого, в том числе, стало появление...
4 июля 2017 , 13:39
302
Общая сумма ущерба составляет 50 млн рублей. Пострадавшими от действий мошенников признан 531...
4 июля 2017 , 12:29
127
40 процентов самарских чиновников опасается раскрывать сведения о доходах "электронно" из-за хакеров
По состоянию на 30 апреля 2017 года сведения о доходах, об имуществе и обязательствах...
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
12 июня 2017
9461
2
Прощание состоится во вторник, 13 июня.
16 июня 2017
7555
2
В четверг, 15 июня, прошла «Прямая линяя» с президентом РФ Владимиром Путиным. По...
27 июня 2017
5940
3
Вылет изначально был запланирован на вторник, 27 июня, на 1:30 по местному времени из аэропорта...
28 июня 2017
4525
Как ранее писал sgpress . ru , 55-летний генерал-майор полиции...
16 июня 2017
717
После череды блокбастеров в кинотеатрах наступило временное затишье, и в целом это хорошо,...
16 июня 2017
1243
1
Самара 130 лет назад. +20 днем и без осадков. Шутки торговцев Троицкого рынка. Кто такие саврасы и горчишники
Каким был наш город в 19 столетии. Как развивалась Самара и что волновало наших предшественников
14 июня 2017
703
Здоровый образ жизни все увереннее входит в моду. Все больше людей стремятся быть красивыми и не...
8 июня 2017
554
1
«СГ» продолжает проект «Самарская экспедиция». Вместе с биологом...