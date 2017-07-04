В Самарском театре драмы поставили спектакль о тяжелой судьбе успешной бизнес-леди

Однако постановка стала совместной. Руководитель самарского театра Вячеслав Гвоздков возглавил проект, и говорить об одном авторе теперь не приходится.Театр выбрал пьесу «Жанна» для бенефиса Елены Лазаревой, которая в следующем году отпразднует юбилей. Историей о лихих 90-х и бездушных «нулевых» сегодня не удивишь никого - современная драматургия, равно как и сериалы, отработала эти темы добросовестно. Но тексты Ярославы Пулинович - ученицы Николая Коляды - интересны в первую очередь живым языком. В репликах персонажей слышны голоса улицы, они правдивы до афористичности (например, почему-то не вошедшая в спектакль фраза: «Женился на ногах, а жить пришлось с человеком»).…Немолодая бизнес-леди успешно управляет крупной компанией, а в остальном ее преследуют неудачи: мужа, детей и друзей нет, а тут еще и молодой любовник бросает ради беременной студентки. Несмотря на тривиальность истории, пьеса с успехом идет в Театре наций, где роль Жанны исполняет Ингеборга Дапкунайте. Раскрыть характер главной героини, показать его многогранность - задача, достойная бенефиса.Сильная женщина, держащая крупный бизнес, подминающая под себя всех и планирующая отнять сына у матери - модернизированный вариант Вассы Железновой Горького. Жанна обладает мощным интеллектом и железной хваткой, она пьет водку без закуски («с детства привыкла»), а для встреч с мужчинами каждый раз не без усилий приносит в гостиную огромную шкуру медведя. Любовника Андрея (Денис Евневич) она зовет «малыш» и поехать в отпуск приглашает не на Лазурное побережье, а в Африку (судя по шкуре медведя, планирует охотиться на носорогов).Ее квартира хоть и оформлена в романтично-рококошном стиле, но масштабом под стать хозяйке. Здесь же размещается маленький кубик - съемная квартира Андрея и его девушки (Алена Шевцова). И будто не достаточно того, что их любовное гнездышко сделано из стекла, внутри установлена камера, чтобы зрителям было удобно подглядывать за их личной жизнью, поскольку все происходящее там проецируется крупным планом на экран.В конце первого действия внешняя черствость героини, как пересушенная кожа, начинает трескаться, и через эти трещины пробиваются эмоции женщины, которая горячо и страстно рассказывает зрителям о том, как, рискуя жизнью, она начинала свой бизнес на поддельных макаронах в 90-е. В пьесе монолог обращен к мальчику по вызову, но здесь актриса произносит его апарте. По сути это тот же крупный план, что и видео, но добровольный. Публика не подглядывает, а выступает участником беседы, к которому актриса апеллирует. Исповедь Елене Лазаревой удается сделать очень проникновенной. Это первый момент, когда ее лицо меняет ставшее привычным суровое выражение, появившееся сразу после ухода Андрея.Интересно отыскивать на протяжении спектакля проявления слабости этой сильной женщины. Например, несмотря на первоначальное намерение, она не выбросила вещи изменника, а сохранила, как будто знала, что еще пригодятся (по - женски надеялась или по-мужски все просчитала?).Жанна не привыкла идти на поводу у обстоятельств - она сама создает их. Однако сила ее разрушительна, а не созидательна. Подводя неутешительный итог своей жизни, она осознает личное фиаско, но не понимает, что попутно успела пройтись бульдозером и по чужим судьбам. А чего еще ожидать от женщины, все существо которой было перемолото в 90-е? Когда, осознав, что рассчитывать можно только на себя, она прикинулась сильным по- лом, переняв все его особенности, - эта дорога оказалась без возврата.Постановщики изменили финал на противоположный (не стану раскрывать сюжетных ходов), который имеет больше шансов понравиться зрителю. Вот только происходит это в урон правде характера героини, во имя чуда, в которое всем хочется поверить… 16+