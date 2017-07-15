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В Самарской юношеской библиотеке отметят день шахмат

Жителей города приглашают посетить библиотеку в следующий четверг, 20 июля, в 19:00.

В программе запланированы мини-лекция о теории игр, шахматные головоломки, сеанс одновременной игры в шахматы, шашки и другие настольные игры. Также посетители смогут создать шахматный арт-объект - ладью в технике оригами. 12+ 
Дата: 14 июля 2017 , 21:01
127
Автор текста: Ксения Кармазина
Автор фото: vk.com/bookcity
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