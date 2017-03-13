В Самарской таможне сменится руководство

Он переходит на другое место работы – в Центральную энергетическую таможню, штаб которой базируется в Москве. Самарскую таможню Вениамин Васильев возглавлял с 2007 по 2010 годы, а затем после перерыва с января 2014 года по настоящее время. В таможенных органах он служит с 1993 года. Временно исполнять обязанности начальника Самарской таможни будет нынешний первый заместитель руководителя ведомства Виктор Никулин.

Напомним , что это не первые кадровые изменения в правоохранительных и надзорных органах региона. Указом Президента России Владимира Путина 9 марта от занимаемых должностей освобождены 10 высокопоставленных силовиков. В их число вошел и начальник ГУ МВД России по Самарской области генерал-лейтенант полиции Сергей Солодовников.