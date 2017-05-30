В Самарской областной библиотеке пройдет литературная ночь

Мероприятие состоится в понедельник, 5 июня, в 19:00.



Как сообщает пресс-служба СОУНБ, акция «Литературная ночь» пройдет на открытой площадке у центрального входа в библиотеку. Концепция мероприятия - сочетание литературы и театра.



Откроют программу участники литературной студии «Лабиринт творчества», которые покажут театрализованное представление «Песни Офелии» по стихотворениям поэтессы Татьяны Губановой. Режиссер – Эдуард Устинов.



Театр «Город» и музыкальная группа «Дайте Грэмми» представят творчество самарских поэтов Валентина Столярова и Розы Белоусовой в композиции «Диалог в стихах».



Одна из радиостанций познакомит со сценической версией радиоспектакля «Чехов. О вреде табака. Монологи Нюхина» в исполнении актеров театра «Камерная сцена» Евгения Клюева и Руслана Бузина.



Завершит программу Литературной ночи музыкальное выступление от лидера группы «Босиком» Дениса Светлакова.



Кроме того, всех посетителей ждут уникальная видеоинсталляция, площадка #Яжпоэт, где любой желающий сможет прочитать на камеру стихотворение любимого автора, а также мастер-класс по восточной каллиграфии от преподавателя каллиграфии Института Конфуция РГГУ Александра Беляева.



Вход свободный, 6+.