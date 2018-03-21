В Самарской областной библиотеке откроется выставка о русском балете

В Самарской областной библиотеке гостям представят несколько экспозиций. Каждая посвящена своей теме и имеет своё оформленное пространство. Посетители смогут увидеть фотографии, балетные костюмы, предметы интерьера. На экспозиции представлены материалы из личного собрания театроведа Светланы Хумарьян и Самарского театра оперы и балета.В рамках проекта, который продлится до конца года, пройдут творческие встречи с деятелями отечественного балета, показы игровых и документальных фильмов, посвященных искусству танца. Вход свободный, 6+.