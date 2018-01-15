В Самарской областной библиотеке откроется «гастрономическая» выставка

Выставка «Кушать подано!»: кулинарные сюжеты в книжных собраниях» откроется в пятницу, 19 января, в 16:00.



На ней будут представлены поваренные книги XVIII–XX веков и литературные произведения, в которых писатели мастерски использовали «кулинарный» антураж для передачи особенностей эпохи и характеристики созданных ими персонажей.



Посетители услышат «вкусные» истории о происхождении названий популярных блюд XVIII–XIX веков, узнают, что готовила няня Арина Родионовна Александру Пушкину, каким гурманом на самом деле был легендарный баснописец Иван Крылов, а также выяснят рецепт фирменного пирога, который пекли в доме писателя Льва Толстого.



Вход свободный, 0+.