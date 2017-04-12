В Самарской области затопило около 100 земельных участков

Подтопленные земли расположены на низменных участках берега реки Чапаевка в Красноармейском районе.



Как сообщил начальник ГУ МЧС России по Самарской области Олег Бойко, 11 апреля затопило 100 участков садово-дачного товарищества «Каменный брод». Уровень воды на подтопленной территории составляет до 15-20 сантиметров. Также было затоплено 14 приусадебных участков в Пестравке в результате подъема воды на реке Большой Иргиз.



Население заблаговременно предупредили о происшествии, эвакуация не потребовалась.



По данным Олега Бойко, сейчас идет стабилизация паводковой ситуации в южных районах Самарской области. Значительно снизился подъем воды в реках Чапаевка и Большой Иргиз у сел Украинка и Большая Глушица. В северных районах губернии поступление талых вод в русла рек увеличилось. Наибольший подъем воды был зафиксирован на реке Большой Черемшан на границе с Ульяновской областью – 149 см. Уровень воды на реках Самаре и Кондурче варьируется от 20 до 50 см.



ГУ МЧС России по Самарской области напоминает: во избежание несчастных случаев не стоит игнорировать запрещающие знаки и пользоваться подтопленными мостами.