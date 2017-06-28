В Самарской области затопило 10 приусадебных участков

После дождя произошел перелив дамбы в Пестравском районе.



По данным ГУ МЧС по Самарской области, информация об инциденте поступила в среду, 28 июня, в 10:50. В селе Красная Поляна частично подтопило 10 приусадебных участков на улицах Советской и Степана Разина. Оказалось, что после дождя произошел перелив дамбы, из-за чего река Падовка вышла из берегов.



По данным ведомства, в зоне подтопления жилых домов и хозяйственных построек нет. Эвакуация населения не нужна.