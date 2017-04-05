В Самарской области загорелась квартира: погибли двое мужчин
Возгорание зафиксировали вечером во вторник, 4 апреля, в Чапаевске.
Пожар вспыхнул в квартире одного из домов на улице Сазонова в 16:32. Там загорелись вещи.
На место происшествия направили 21 пожарного и 8 единиц спецтехники. Потушить огонь удалось в 16:54.
Как сообщает СУ СК РФ по Самарской области, в пожаре погибли двое мужчин. Одному было 60 лет, личность другого установить пока не удалось.
Сейчас по данному факту начата доследственная проверка и назначено судебно-медицинское исследование. По предварительным данным, пожар произошел из-за неосторожного обращения с огнем.
Пожар вспыхнул в квартире одного из домов на улице Сазонова в 16:32. Там загорелись вещи.
На место происшествия направили 21 пожарного и 8 единиц спецтехники. Потушить огонь удалось в 16:54.
Как сообщает СУ СК РФ по Самарской области, в пожаре погибли двое мужчин. Одному было 60 лет, личность другого установить пока не удалось.
Сейчас по данному факту начата доследственная проверка и назначено судебно-медицинское исследование. По предварительным данным, пожар произошел из-за неосторожного обращения с огнем.
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