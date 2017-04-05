В Самарской области загорелась квартира: погибли двое мужчин

Пожар вспыхнул в квартире одного из домов на улице Сазонова в 16:32. Там загорелись вещи.На место происшествия направили 21 пожарного и 8 единиц спецтехники. Потушить огонь удалось в 16:54.Как сообщает СУ СК РФ по Самарской области, в пожаре погибли двое мужчин. Одному было 60 лет, личность другого установить пока не удалось.Сейчас по данному факту начата доследственная проверка и назначено судебно-медицинское исследование. По предварительным данным, пожар произошел из-за неосторожного обращения с огнем.