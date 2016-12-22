В Самарской области зафиксировано 2093 случая отравления алкоголем и его суррогатами

Данные озвучил сегодня заместитель начальника отдела надзора по гигиене питания Управления Роспотребнадзора по Самарской области Владимир Жернов.



По его словам, в губернии ежегодно регистрируется около двух тысяч различных отравлений спиртосодержащей продукцией. В Самарской области за 11 месяцев текущего года зафиксировано 2093 случая алкогольного отправления, из них 296 - имеют летальный исход (14-15%). 55% этих случаев - отравление этиловым спиртом, 45% - другими спиртами, в том числе метиловым и различными суррогатами алкоголя.



Все их можно разделить на три категории: отравления суррогатами алкоголя; отравления, связанные с передозировкой качественной алкогольной продукции и связанные с употреблением контрафактной (поддельной) продукции.



Наибольшую опасность для жизни и здоровья человека представляет преднамеренное или случайное употребление различных спиртосодержащих (технических по назначению) жидкостей - суррогатов алкоголя, которые вызывают опьянение дешевым заменителем этилового спирта.



Специалисты рекомендуют при первых признаках отравления не медлить и вызвать скорую помощь или доставить пострадавшего в больницу. Если человек находится в сознании, нужно начать до приезда врачей промывать желудок. Если же человек в бессознательном состоянии, то промывать желудок нельзя, это очень опасно.



Необходимо также соблюдать следующие меры предосторожности:



1. Не приобретать алкогольные напитки в местах несанкционированной торговли, по низкой цене, без фирменной заводской упаковки и маркировки специальными акцизными марками, с рук;



2. Не приобретать алкоголь дистанционным способом продажи через сеть Интернет;



3. Соблюдать меру в приеме алкоголя;



4. Не употреблять суррогаты алкоголя, технические по назначению жидкости.