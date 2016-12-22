В Самарской области зафиксировано 2093 случая отравления алкоголем и его суррогатами
Данные озвучил сегодня заместитель начальника отдела надзора по гигиене питания Управления Роспотребнадзора по Самарской области Владимир Жернов.
По его словам, в губернии ежегодно регистрируется около двух тысяч различных отравлений спиртосодержащей продукцией. В Самарской области за 11 месяцев текущего года зафиксировано 2093 случая алкогольного отправления, из них 296 - имеют летальный исход (14-15%). 55% этих случаев - отравление этиловым спиртом, 45% - другими спиртами, в том числе метиловым и различными суррогатами алкоголя.
Все их можно разделить на три категории: отравления суррогатами алкоголя; отравления, связанные с передозировкой качественной алкогольной продукции и связанные с употреблением контрафактной (поддельной) продукции.
Наибольшую опасность для жизни и здоровья человека представляет преднамеренное или случайное употребление различных спиртосодержащих (технических по назначению) жидкостей - суррогатов алкоголя, которые вызывают опьянение дешевым заменителем этилового спирта.
Специалисты рекомендуют при первых признаках отравления не медлить и вызвать скорую помощь или доставить пострадавшего в больницу. Если человек находится в сознании, нужно начать до приезда врачей промывать желудок. Если же человек в бессознательном состоянии, то промывать желудок нельзя, это очень опасно.
Необходимо также соблюдать следующие меры предосторожности:
1. Не приобретать алкогольные напитки в местах несанкционированной торговли, по низкой цене, без фирменной заводской упаковки и маркировки специальными акцизными марками, с рук;
2. Не приобретать алкоголь дистанционным способом продажи через сеть Интернет;
3. Соблюдать меру в приеме алкоголя;
4. Не употреблять суррогаты алкоголя, технические по назначению жидкости.
По его словам, в губернии ежегодно регистрируется около двух тысяч различных отравлений спиртосодержащей продукцией. В Самарской области за 11 месяцев текущего года зафиксировано 2093 случая алкогольного отправления, из них 296 - имеют летальный исход (14-15%). 55% этих случаев - отравление этиловым спиртом, 45% - другими спиртами, в том числе метиловым и различными суррогатами алкоголя.
Все их можно разделить на три категории: отравления суррогатами алкоголя; отравления, связанные с передозировкой качественной алкогольной продукции и связанные с употреблением контрафактной (поддельной) продукции.
Наибольшую опасность для жизни и здоровья человека представляет преднамеренное или случайное употребление различных спиртосодержащих (технических по назначению) жидкостей - суррогатов алкоголя, которые вызывают опьянение дешевым заменителем этилового спирта.
Специалисты рекомендуют при первых признаках отравления не медлить и вызвать скорую помощь или доставить пострадавшего в больницу. Если человек находится в сознании, нужно начать до приезда врачей промывать желудок. Если же человек в бессознательном состоянии, то промывать желудок нельзя, это очень опасно.
Необходимо также соблюдать следующие меры предосторожности:
1. Не приобретать алкогольные напитки в местах несанкционированной торговли, по низкой цене, без фирменной заводской упаковки и маркировки специальными акцизными марками, с рук;
2. Не приобретать алкоголь дистанционным способом продажи через сеть Интернет;
3. Соблюдать меру в приеме алкоголя;
4. Не употреблять суррогаты алкоголя, технические по назначению жидкости.
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Последнее из раздела Лента новостей
22 декабря 2016
104
22 декабря 2016
172
22 декабря 2016
112
22 декабря 2016
187
22 декабря 2016
86
22 декабря 2016
131
22 декабря 2016
135
22 декабря 2016
226
22 декабря 2016
133
22 декабря 2016 , 17:35
104
21 декабря в филармонии завершился VIII Международный фестиваль «Королевские...
22 декабря 2016 , 17:26
172
Администрация города предупреждает горожан об участившихся случаях мошенничества. Речь идет о...
22 декабря 2016 , 17:22
112
«Побег из Шоушенка» Самарского академического театра драмы им. Горького включен в...
22 декабря 2016 , 17:06
187
В четверг, 22 декабря, состоялся второй этап отчетно-выборной конференции самарского...
22 декабря 2016 , 16:34
86
В декабре принято подводить итоги уходящего года и строить планы на следующий. ...
22 декабря 2016 , 15:49
131
Празднование состоится 25 декабря в 17.00.
22 декабря 2016 , 14:41
135
10 учеников ДМШ им. П.И. Чайковского выступят в Государственном...
Календарь
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
26
27
28
29
30
31
1
11 декабря 2016
11949
1
Как сообщал ранее sgpress.ru , в ночь с 10 на 11 декабря начальник отдела полиции города...
15 декабря 2016
7512
4
Как сообщает СУ СК РФ, трое из них дали показания о своем участии в совершении преступления и о...
11 декабря 2016
6314
1
Авария случилась 11 декабря в 12:00 на трассе «Самара – Бугуруслан» в...
11 декабря 2016
6203
В ночь с 10 на 11 декабря на 46-м году жизни скоропостижно скончался Виктор...
30 ноября 2016
823
Авария случилась вчера в 09:55 на дороге «Урал - Муханово» в Кинель-Черкасском...
24 ноября 2016
396
Школьников приглашают в музей с 24 по 30 декабря и с 3 по 8 января.
23 ноября 2016
280
Они пройдут в период с 23 по 25 ноября в рамках чемпионата рабочих специальностей WorldSkills...
23 ноября 2016
298
Самара получила паспорт готовности к отопительному сезону, свидетельствующий об успешной...