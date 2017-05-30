В Самарской области задержано 14 подозреваемых в распространении наркотиков через Интернет
Все они являются жителями нашего региона в возрасте от 18 до 35 лет. Им инкриминируют более ста эпизодов преступной деятельности. Свою деятельность они осуществляли посредством восьми интернет-магазинов.
По данным полицейских, в период с 2016 года по май 2017 года все подозреваемые являлись участниками четырех преступных групп, при этом один из задержанных заведовал крупным оптовым складом запрещенных веществ.
В каждой группе были операторы интернет-магазина и закладчики. Для связи между собой и потенциальными клиентами подозреваемые использовали программу мгновенного обмена сообщениями. Наркотики передавались бесконтактным способом – через тайники, так называемые «закладки», а деньги за них переводились на электронные кошельки, оформленные на третьих лиц.
Как сообщает пресс-служба областного ГУ МВД России, при досмотре и обыске в местах проживания подозреваемых у каждого из них обнаружено свыше 14 кг синтетических наркотиков весом от нескольких грамм до 7 кг. По всем фактам были возбуждены уголовные дела по факту незаконного производства, сбыта или пересылки наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов.
По ходатайству органов предварительного следствия одиннадцати подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, один находится под домашним арестом, с двоих взята подписка о невыезде и надлежащим поведении. Расследование продолжается.
По данным полицейских, в период с 2016 года по май 2017 года все подозреваемые являлись участниками четырех преступных групп, при этом один из задержанных заведовал крупным оптовым складом запрещенных веществ.
В каждой группе были операторы интернет-магазина и закладчики. Для связи между собой и потенциальными клиентами подозреваемые использовали программу мгновенного обмена сообщениями. Наркотики передавались бесконтактным способом – через тайники, так называемые «закладки», а деньги за них переводились на электронные кошельки, оформленные на третьих лиц.
Как сообщает пресс-служба областного ГУ МВД России, при досмотре и обыске в местах проживания подозреваемых у каждого из них обнаружено свыше 14 кг синтетических наркотиков весом от нескольких грамм до 7 кг. По всем фактам были возбуждены уголовные дела по факту незаконного производства, сбыта или пересылки наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов.
По ходатайству органов предварительного следствия одиннадцати подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, один находится под домашним арестом, с двоих взята подписка о невыезде и надлежащим поведении. Расследование продолжается.
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