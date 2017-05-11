В Самарской области задержан гражданин Узбекистана, торговавший людьми

В Чапаевске сотрудники прокуратуры совместно с полицейскими и оперативниками регионального УФСБ на территории предприятия «Техпром Поволжье» на улице Радищева задержали 45-летнего мужчину.



Как сообщает областная прокуратура, задержанный гражданин Узбекистана находится в международном розыске за торговлю людьми.



По результатам рассмотрения постановления прокурора Чапаевска городской суд заключил задержанного мигранта под стражу до решения вопроса о его экстрадиции в Узбекистан.