В Самарской области задержан гражданин Узбекистана, торговавший людьми
В Чапаевске сотрудники прокуратуры совместно с полицейскими и оперативниками регионального УФСБ на территории предприятия «Техпром Поволжье» на улице Радищева задержали 45-летнего мужчину.
Как сообщает областная прокуратура, задержанный гражданин Узбекистана находится в международном розыске за торговлю людьми.
По результатам рассмотрения постановления прокурора Чапаевска городской суд заключил задержанного мигранта под стражу до решения вопроса о его экстрадиции в Узбекистан.
Как сообщает областная прокуратура, задержанный гражданин Узбекистана находится в международном розыске за торговлю людьми.
По результатам рассмотрения постановления прокурора Чапаевска городской суд заключил задержанного мигранта под стражу до решения вопроса о его экстрадиции в Узбекистан.
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