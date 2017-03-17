В Самарской области задержан 33-летний мужчина, находящийся в федеральном розыске
Он работал в одном из фермерских хозяйств на территории села Кривое Озеро Красноярского района без документов.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области, мужчина был задержан и доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Было выяснено, что задержанный находится в федеральном розыске, инициированном Отделом МВД России по Вольскому району Саратовской области. При этом проживает он в селе Терса этого же региона.
В ноябре 2015 года в отношении задержанного было возбуждено уголовное дело по факту грабежа, однако в феврале прошлого года мужчина скрылся от органов дознания, после чего был объявлен в федеральный розыск. В настоящее время подозреваемый передан сотрудникам саратовской полиции и помещен под стражу.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области, мужчина был задержан и доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Было выяснено, что задержанный находится в федеральном розыске, инициированном Отделом МВД России по Вольскому району Саратовской области. При этом проживает он в селе Терса этого же региона.
В ноябре 2015 года в отношении задержанного было возбуждено уголовное дело по факту грабежа, однако в феврале прошлого года мужчина скрылся от органов дознания, после чего был объявлен в федеральный розыск. В настоящее время подозреваемый передан сотрудникам саратовской полиции и помещен под стражу.
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