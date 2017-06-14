В Самарской области задержали подозреваемых в «обнале» более 250 млн рублей

Сотрудники Управления ФСБ по Самарской области 8 июня задержали двух жителей Тольятти, участников ОПГ.



Преступная группа организовала схему выведения из-под финансового и налогового контроля госорганов денег, обналичивая их. За свои услуги, которые они предлагали бизнесменам, дельцы брали проценты.



По имеющимся данным, общая сумма проведенных и обналиченных денег членами ОПГ только с марта по июнь 2017 года составила более 250 млн рублей. Общий доход составил не менее 12,5 млн рублей.



По информации sgpress.ru, преступники работали по вышеуказанной схеме с 2016 года.



В субботу, 10 июня, следователи по факту незаконной банковской деятельности возбудили уголовное дело. Сейчас сотрудники регионального ФСБ продолжают расследование, собирают доказательства и устанавливают всех причастных к незаконной деятельности.