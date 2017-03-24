В Самарской области задержали подозреваемого в попытке кражи колец от люков

Сотрудники Росгвардии доставили мужчину в полицию.



Как сообщает пресс-служба вневедомственной охраны, подозреваемый был задержан в Новокуйбышевске. Группа патрулировала улицу Одесскую, где заметила мужчину, который стоял рядом с выкопанными и расколотыми на части металлическими конструкциями. Сотрудники Росгвардии остановились для того, чтобы выяснить, что происходит.



Внятно объяснить, что случилось, мужчина не смог. Задержанный – ранее судимый за причастность к незаконному обороту наркотиков местный 39-летний житель. Предположительно, он намеревался сдать части колец канализационных люков в пункт приема металлолома. Решается вопрос о возбуждении в отношении него уголовного дела.