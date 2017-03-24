В Самарской области задержали подозреваемого в попытке кражи колец от люков
Сотрудники Росгвардии доставили мужчину в полицию.
Как сообщает пресс-служба вневедомственной охраны, подозреваемый был задержан в Новокуйбышевске. Группа патрулировала улицу Одесскую, где заметила мужчину, который стоял рядом с выкопанными и расколотыми на части металлическими конструкциями. Сотрудники Росгвардии остановились для того, чтобы выяснить, что происходит.
Внятно объяснить, что случилось, мужчина не смог. Задержанный – ранее судимый за причастность к незаконному обороту наркотиков местный 39-летний житель. Предположительно, он намеревался сдать части колец канализационных люков в пункт приема металлолома. Решается вопрос о возбуждении в отношении него уголовного дела.
Как сообщает пресс-служба вневедомственной охраны, подозреваемый был задержан в Новокуйбышевске. Группа патрулировала улицу Одесскую, где заметила мужчину, который стоял рядом с выкопанными и расколотыми на части металлическими конструкциями. Сотрудники Росгвардии остановились для того, чтобы выяснить, что происходит.
Внятно объяснить, что случилось, мужчина не смог. Задержанный – ранее судимый за причастность к незаконному обороту наркотиков местный 39-летний житель. Предположительно, он намеревался сдать части колец канализационных люков в пункт приема металлолома. Решается вопрос о возбуждении в отношении него уголовного дела.
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Последнее из раздела Лента новостей
24 марта 2017
90
24 марта 2017
122
24 марта 2017
221
24 марта 2017
158
24 марта 2017
131
24 марта 2017 , 17:46
97
Он пройдет 26 марта в 15:00 в ДК «Заря» (пр. 9 Мая, 16). Автором проекта и...
24 марта 2017 , 17:44
90
Он состоится 26 марта в 10:00 в детской музыкальной хоровой школе № 1 (ул. Физкультурная, 98б).
24 марта 2017 , 17:26
92
Фальшивый документ у жителя Саратовской области изъяли сотрудники Росгвардии.
24 марта 2017 , 17:19
137
ДТП произошло сегодня утром.
24 марта 2017 , 16:16
325
Готовность многоуровневой развязки на пересечении Московского шоссе и проспекта Кирова строители оценивают в 80%
В планах на начало сентября - запуск проезда по новому тоннелю на Московском шоссе.
24 марта 2017 , 16:14
122
Полиция задержала их на станции Кузоватово.
24 марта 2017 , 15:37
221
Мостовой переход через реку Самару готов на 30%.
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
27
28
29
30
31
1
2
27 февраля 2017
5904
1
Трагедия произошла 26 февраля в 19:20 в Похвистневском районе.
26 февраля 2017
5219
В самарскую полицию поступило сообщение о том, что в больницу с травмами головы доставлена...
9 марта 2017
3970
Глава Самары Олег Фурсов подписал постановление об оптимизации штата сотрудников городской...
12 марта 2017
3946
Возгорание было зафиксировано сегодня в 10:15. По сообщению пресс-службы областного ГУ МЧС...
2 марта 2017
1036
Возгорание началось 1 марта в 16:08 на ул. Газонной.
2 марта 2017
1093
Ювелирные изделия были задержаны на таможенном посту аэропорта «Курумоч». Их пытался...
1 марта 2017
974
Директор муниципального предприятия «Инженерные системы» Сергей Арзамаскин...
27 февраля 2017
1767
21 февраля в поселке Усть-Кинельский сотрудники регионального УФСБ задержали 20-летнего...