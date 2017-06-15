В Самарской области задержали 21-летнего парня, который в соцсетях призывал к революции

В мае 21-летний парень был задержан сотрудниками Управления ФСБ России по Самарской области, в его квартире провели обыск. Во время опроса молодой человек признал, что придерживается националистических взглядов и распространял материалы, направленные на публичное оправдание терроризма. Делал он это, чтобы донести свои убеждения до широкого круга лиц.23 мая в отношении молодого человека возбудили уголовное дело по факту публичного оправдания терроризма.