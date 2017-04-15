В Самарской области за последние четыре года осужденных стало меньше почти на 4,5 тысячи человек
В 2016 году в уголовно-исполнительной системе Самарской области произошли изменения: Главное управление Федеральной службы исполнения наказаний избавилось от слова «главное» в своем названии.
Изменение «статусности» связано в первую очередь с сокращением числа осужденных. Их за последние четыре года стало меньше почти на 4,5 тысячи человек. У исправительных учреждений региона есть возможность для содержания 15 тысяч преступников, но в настоящий момент их не более 11 тысяч.
- Число осужденных снизилось по нескольким причинам, - поясняет начальник УФСИН России по Самарской области генерал-лейтенант внутренней службы Рамиз Алмазов. - В частности, из-за изменений в законодательстве, поскольку многие нарушения были переведены из разряда уголовных в разряд административных. Кроме того, меняется само общество. Если раньше на каждом шагу были пивнушки, то теперь гораздо больше стало кафе и культурных заведений. Уровень культуры повышается, правонарушений становится меньше.
В целом произошедшие в системе изменения некоторым образом сказались на кадровом составе управления и практически никак не отразились на жизни осужденных и работе исправительных колоний (ИК).
В позапрошлом году в Самарской области сократилось число колоний для несовершеннолетних. В этом году для женщин, находящихся под следствием, открыто специализированное помещение нового изолятора, рассчитанного на 100 человек. Кроме того, появился новый вид наказания - принудительные работы. Для этого при ИК-10 (Красноярский район) открыт исправительный центр, рассчитанный на 35 мест. Сейчас там содержатся шесть человек, срок их наказания составляет от 40 дней до полутора лет. Все они трудоустроены, днем расходятся по рабочим местам, вечером возвращаются в исправительный центр.
Как рассказал Рамиз Алмазов, сейчас колонии полностью обеспечивают себя мясной и молочной продукцией, выпекают хлеб, даже выпускают газированные напитки. Кроме того, освоено производство 19 видов продукции, в том числе стеклопакетов, тротуарной плитки, светильников, стирального порошка, налажен пошив одежды и обуви. В ИК-10, например, выращивают тюльпаны, в ИК-6 изготавливают железобетонные изделия для жилого строительства. В последнее время все больше осужденных проявляет интерес к творческим профессиям. Поэтому к списку видов деятельности добавлено производство кованых изделий, а также сувенирной продукции. Всего же за 2016 год произведено товаров и услуг на сумму более полумиллиарда рублей, чистая прибыль превысила 45 млн.
По словам Рамиза Алмазова, содержащиеся в самарских колониях осужденные имеют возможность получить профессию и образование. Сейчас около трех тысяч человек обучаются в профессиональном училище №117, в других средних специальных учреждениях - еще 22, в вузах - 37.
Не забывают в исправительных колониях и о духовной стороне жизни. Практически во всех учреждениях есть молельные комнаты для христиан, для мусульман. Осенью этого года будет открыт храм на территории ИК-10.
Изменение «статусности» связано в первую очередь с сокращением числа осужденных. Их за последние четыре года стало меньше почти на 4,5 тысячи человек. У исправительных учреждений региона есть возможность для содержания 15 тысяч преступников, но в настоящий момент их не более 11 тысяч.
- Число осужденных снизилось по нескольким причинам, - поясняет начальник УФСИН России по Самарской области генерал-лейтенант внутренней службы Рамиз Алмазов. - В частности, из-за изменений в законодательстве, поскольку многие нарушения были переведены из разряда уголовных в разряд административных. Кроме того, меняется само общество. Если раньше на каждом шагу были пивнушки, то теперь гораздо больше стало кафе и культурных заведений. Уровень культуры повышается, правонарушений становится меньше.
В целом произошедшие в системе изменения некоторым образом сказались на кадровом составе управления и практически никак не отразились на жизни осужденных и работе исправительных колоний (ИК).
В позапрошлом году в Самарской области сократилось число колоний для несовершеннолетних. В этом году для женщин, находящихся под следствием, открыто специализированное помещение нового изолятора, рассчитанного на 100 человек. Кроме того, появился новый вид наказания - принудительные работы. Для этого при ИК-10 (Красноярский район) открыт исправительный центр, рассчитанный на 35 мест. Сейчас там содержатся шесть человек, срок их наказания составляет от 40 дней до полутора лет. Все они трудоустроены, днем расходятся по рабочим местам, вечером возвращаются в исправительный центр.
Как рассказал Рамиз Алмазов, сейчас колонии полностью обеспечивают себя мясной и молочной продукцией, выпекают хлеб, даже выпускают газированные напитки. Кроме того, освоено производство 19 видов продукции, в том числе стеклопакетов, тротуарной плитки, светильников, стирального порошка, налажен пошив одежды и обуви. В ИК-10, например, выращивают тюльпаны, в ИК-6 изготавливают железобетонные изделия для жилого строительства. В последнее время все больше осужденных проявляет интерес к творческим профессиям. Поэтому к списку видов деятельности добавлено производство кованых изделий, а также сувенирной продукции. Всего же за 2016 год произведено товаров и услуг на сумму более полумиллиарда рублей, чистая прибыль превысила 45 млн.
По словам Рамиза Алмазова, содержащиеся в самарских колониях осужденные имеют возможность получить профессию и образование. Сейчас около трех тысяч человек обучаются в профессиональном училище №117, в других средних специальных учреждениях - еще 22, в вузах - 37.
Не забывают в исправительных колониях и о духовной стороне жизни. Практически во всех учреждениях есть молельные комнаты для христиан, для мусульман. Осенью этого года будет открыт храм на территории ИК-10.
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