В Самарской области за неделю подешевело мясо и подорожали овощи

Значительных изменений в этот период не произошло. Немного, на 1,92%, подешевела свинина: средняя стоимость 1 кг этого вида мяса составила 244,94 рубля. Почти на 2% подешевела курятина (117 рублей за кг) и куриные яйца (63 рубля за десяток). Почти на 1,5% подорожали свежие огурцы (167,8 рублей за кг), картофель (21,2 рублей за кг) и помидоры (184,3 рулей за кг). Цены на коммунальные услуги и автомобильное топливо за неделю не изменились.