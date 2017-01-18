В Самарской области за минувшие сутки в пожарах погибли мужчина и женщина
Одно из возгораний произошло вчера в 8:14 в селе Ташла Ставропольского района. Горел частный дом на площади 60 кв. м. Пожар тушили 11 огнеборцев и 3 единицы спецтехники. Возгорание было ликвидировано в 9:34. При пожаре погибла 71-летняя женщина.
Аналогичный случай произошел вчера чуть позже, в 20:57, в поселке Мехзавод Красноглинского района. Горела квартира на площади 30 кв. м. Для тушения пожара, которому был присвоен уровень сложности «1-БИС», были привлечены силы 30 пожарных и 8 спецмашин. При пожаре погиб 64-летний мужчина и эвакуирован 31 человек. Возгорание было ликвидировано спустя почти час, в 21:46.
Аналогичный случай произошел вчера чуть позже, в 20:57, в поселке Мехзавод Красноглинского района. Горела квартира на площади 30 кв. м. Для тушения пожара, которому был присвоен уровень сложности «1-БИС», были привлечены силы 30 пожарных и 8 спецмашин. При пожаре погиб 64-летний мужчина и эвакуирован 31 человек. Возгорание было ликвидировано спустя почти час, в 21:46.
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