В Самарской области за минувшие сутки в пожарах погибли мужчина и женщина

Аналогичный случай произошел вчера чуть позже, в 20:57, в поселке Мехзавод Красноглинского района. Горела квартира на площади 30 кв. м. Для тушения пожара, которому был присвоен уровень сложности «1-БИС», были привлечены силы 30 пожарных и 8 спецмашин. При пожаре погиб 64-летний мужчина и эвакуирован 31 человек. Возгорание было ликвидировано спустя почти час, в 21:46.