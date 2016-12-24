В Самарской области за год уничтожили больше 85 тонн запрещенных продуктов

Ведомство провело более 1123 контрольно-надзорных мероприятий. По их итогам возбуждено более 522 дел об административных нарушениях, наложено штрафов на сумму почти 33,442 млрд рублей.Также в 2016 году выявлено и уничтожено 85,35 тонн некачественной и запрещенной к ввозу в Россию продукции.В ходе проведения мониторинга качества и безопасности пищевых продуктов было отобрано 749 проб. В 93 случаях выявлено несоответствие по безопасности и качеству продукции животного происхождения и кормов. На 10 предприятиях ввели режим усиленного лабораторного контроля.