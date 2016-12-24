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В Самарской области за год уничтожили больше 85 тонн запрещенных продуктов

Региональное управление Россельхознадзора подвело итоги работы в 2016 году.

Ведомство провело более 1123 контрольно-надзорных мероприятий. По их итогам возбуждено более 522 дел об административных нарушениях, наложено штрафов на сумму почти 33,442 млрд рублей.

Также в 2016 году выявлено и уничтожено 85,35 тонн некачественной и запрещенной к ввозу в Россию продукции.

В ходе проведения мониторинга качества и безопасности пищевых продуктов было отобрано 749 проб. В 93 случаях выявлено несоответствие по безопасности и качеству продукции животного происхождения и кормов. На 10 предприятиях ввели режим усиленного лабораторного контроля. 
Дата: 23 декабря 2016 , 14:47
194
Автор текста: Ксения Кармазина
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