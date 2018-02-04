В Самарской области за год произошло 50 несчастных случаев на железной дороге

39 человек погибли, семь из них - дети. Чтобы предотвратить опасные ситуации, сотрудники железной дороги и транспортной полиции проводят совместные профилактические мероприятия в образовательных учреждениях.



Школа №1, что в поселке Стройкерамика, расположена недалеко от станции Смышляевка - до путей менее километра. Первая встреча в рамках проекта «Безопасная магистраль» была проведена именно в ней.



- Несчастных случаев, которые происходят с участием детей, не становится меньше, и это всегда трагедия, - подчеркнула ведущий инженер службы охраны труда и промышленной безопасности Куйбышевской железной дороги Ирина Кутлиахметова.



Ее слова подтверждают кадры с видеорегистраторов, установленных в кабинах локомотивов. Аппаратура бесстрастно зафиксировала моменты трагедий, разыгравшихся на железнодорожном полотне. Девочку, решившую помахать машинисту, ударило ступенькой электрички. Она погибла на месте. Мальчик, чтобы сделать эффектное фото, забрался на вагон. Ожог электрическим током, падение, закрытая черепно-мозговая травма. Две студентки медицинского колледжа попали под электричку, перебегая пути в неположенном месте. На Безымянке погибли три подростка - они не услышали, что приближается поезд, из-за громкой музыки. Несколько лет назад в схожей ситуации погибли сразу четверо детей. В зоне риска так называемые «зацеперы», граффитисты, рисующие на вагонах.



Даже если следовать правилам поведения на путях, нет гарантии безопасности. В Алексеевке, например, два мальчика ехали на велосипеде вдоль магистрали. Формально они ничего не нарушили, поскольку двигались в полосе отвода. Навстречу шел поезд. Ребята все сделали правильно - сошли с велосипедов и отошли на три метра в сторону. Но не услышали, что по другому пути идет еще один локомотив…



Родители должны объяснить детям, что по железной дороге гулять нельзя.



- Когда с детьми происходит беда, виноваты мы, взрослые: не поинтересовались, вовремя не предупредили, недоучили, - уверена начальник отдела по делам несовершеннолетних Средневолжского линейного управления МВД России на транспорте Алла Нечесова.



К сожалению, пока урок не усвоен. Только в прошлом году 384 ребенка были привлечены к административной ответственности за переход путей в неположенном месте. Правда, наказание за это нарушение никого не пугает - штраф всего 100 рублей. Поэтому ставку делают на профилактику. Лекции в школах, а также рейды по железной дороге - основные инструменты в этой работе.



- Профилактика на объектах магистрали крайне важна для нашей школы: граница со Смышляевкой проходит по Куйбышевской железной дороге, которую дети порой пересекают по несколько раз в день, - рассказывает замдиректора по воспитательной работе школы №1 Елена Меркурьева. - Родители зачастую не объясняют ребятам правила безопасного поведения на дороге, хотя мы видели, под каким впечатлением выходили с лектория взрослые. Думаю, следствием будут серьезные семейные разговоры.