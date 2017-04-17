В Самарской области за год на 7,6 тыс. рублей снизилась цена за квадратный метр "вторички"

В марте в Самарской области продавали 10 355 квартир на вторичном рынке.



На первом месте оказался Тольятти с 5928 квартирами, на втором – Самара (1221 квартира). Третье место заняла Сызрань, где предлагалось на продажу 935 квартир. Замыкает список - Похвистнево (108 квартир).



Как сообщает СОФЖИ, средняя цена 1 кв. м жилой недвижимости на вторичном рынке в городах Самарской области составила 41 533 рубля.



Самая высокая средняя цена предложения одного квадратного метра была зафиксирована в Самаре – 63 708 рублей, самая низкая – в Октябрьске – 23 884 рубля.



«Падение цены по отношению к февралю составило 1591 рубль, или 3,69%. По отношению к марту прошлого года снижение произошло на 7 674 рубля, или 15,6%», - сообщила руководитель департамента обеспечения жильем и кредитования СОФЖИ Наталья Ладова.