В Самарской области за день утонули два человека









По данным ПСС по Самарской области, в понедельник, 17 июля, в 9:55 дно озера исследовали три водолаза. Там утонул 42-летний мужчина. Спустя полтора часа, в 11:20, тело погибшего обнаружили на глубине 2,5 метров и передали родственникам.В этот же день в 11:58 на озере Глинка в поселке Яблоневый овраг в Жигулевске искали 30-летнего утонувшего мужчину. Дно обследовали 3 водолаза. В 13:50 тело мужчины подняли со дна водоема и передали сотрудникам полиции.