В Самарской области выявлено уже 9 заболеваний описторхозом

Это одно из самых опасных и распространенных паразитарных заболеваний, передающихся через рыбу.



По данным регионального Роспотребнадзора, ежегодно в России регистрируется до 30000 случаев заболеваний. В Самарской области в 2014 году было выявлено 22 случая заболевания описторхозом, в 2015 году - 26 случаев, в 2016 году - 11 случаев, за 4 месяца 2017 года - 9 случаев. Наиболее часто заболеваемость регистрируется у жителей Кинель-Черкасского, Похвистневского, Сергиевского районов.



Заражение человека происходит при употреблении в пищу рыбы семейства карповых, приготовленную с нарушением технологии. Также опасно пробовать сырой рыбный фарш и есть свежевыловленную рыбу в слегка подсоленном виде.



При заражении паразиты могут жить в организме человека 20-25 лет. Заболевание описторхозом может протекать в острой и хронической форме. При остром описторхозе выделяют легкую, среднетяжелую и тяжелую степень течения болезни.



Легкая форма характеризуется внезапным повышением температуры до 38 градусов и в дальнейшем температура сохраняется 1-2 недели. Появляется слабость, повышенная утомляемость, боли в животе неопределенной локализации, послабление стула.



Среднетяжелые формы характеризуются лихорадкой длительностью 3 недели с подъемом температуры до 39 градусов и выше, высыпаниями на коже, болями в мышцах и суставах, увеличением печени и селезенки. Иногда возникают диарея, рвота, развивается бронхит с астматическим компонентом.



При тяжелом течении ярко выражены высокая температура тела, высыпания, головная боль, заторможенность сознания или возбуждение, бессонница. Ведущими симптомами являются признаки гепатита: боли в правом подреберье, желтуха, увеличение печени, повышенное содержание билирубина и трансаминаз. У части больных может развиться эрозивно-язвенный процесс в желудке и двенадцатиперстной кишке.



Для того, чтобы не заразиться опистрхозом, следует хорошо прожаривать и проваривать рыбу, выдерживать сроки соления, вяления рыбы, не употреблять рыбу семейства карповых в свежем виде.