В Самарской области выросло число желающих получить загранпаспорта
Это стало одной из причин увеличения очередей в отделении по оформлению загранпаспортов на Гагарина, 66а.
Как сообщили sgpress.ru в пресс-службе областного Главка, за первые три месяца этого года в это отделение поступило 15424 тысячи заявлений от жителей Самарской области. Это половина обращений по всему региону.
Всего в Самарской области в 2016 году было оформлено 47539 тысяч загранпаспортов, в прошлом году - 99847, а за три месяца этого года число оформленных паспортов возросло на 64% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом количество желающих оформить заграничные паспорта через единый портал госуслуг за три месяца текущего года выросло на 145 % по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.
Большой спрос на загранпаспорта обусловлен окончанием срока действия ранее выданных документов, а также с увеличением количества желающих получить паспорта с электронным носителем информации. Также этому поспособствовали открытие относительно дешевых зарубежных направлений и требование биометрических паспортов при пересечении границы Украины, сообщили в ГУ МВД по Самарской области.
Увеличившийся поток людей в отделении выдачи загранпаспортов на улице Гагарина, 65а связан с закрытием на ремонт с 15 ноября прошлого года по 20 марта этого года отдела по вопросам миграции в Промышленном районе Самары.
В отделении работает восемь окон (три на прием и выдачу документов на загранпаспорта 65 серии, четыре окна – на прием документов на загранпаспорта нового поколения с использованием комплекс-регистрации биометрических данных (КРБД), и одно окно – на выдачу загранпаспортов нового поколения).
По информации областного Главка, оборудовать большее количество окон не представляется возможным из-за конструктивных особенностей здания и предоставления в этом же здании госуслуг иностранным гражданам отделом по вопросам гражданства УВМ.
Для улучшения качества и доступности предоставления госуслуг в отдел по выдаче загранпаспортов увеличили количество сотрудников.
Как сообщили sgpress.ru в пресс-службе областного Главка, за первые три месяца этого года в это отделение поступило 15424 тысячи заявлений от жителей Самарской области. Это половина обращений по всему региону.
Всего в Самарской области в 2016 году было оформлено 47539 тысяч загранпаспортов, в прошлом году - 99847, а за три месяца этого года число оформленных паспортов возросло на 64% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом количество желающих оформить заграничные паспорта через единый портал госуслуг за три месяца текущего года выросло на 145 % по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.
Большой спрос на загранпаспорта обусловлен окончанием срока действия ранее выданных документов, а также с увеличением количества желающих получить паспорта с электронным носителем информации. Также этому поспособствовали открытие относительно дешевых зарубежных направлений и требование биометрических паспортов при пересечении границы Украины, сообщили в ГУ МВД по Самарской области.
Увеличившийся поток людей в отделении выдачи загранпаспортов на улице Гагарина, 65а связан с закрытием на ремонт с 15 ноября прошлого года по 20 марта этого года отдела по вопросам миграции в Промышленном районе Самары.
В отделении работает восемь окон (три на прием и выдачу документов на загранпаспорта 65 серии, четыре окна – на прием документов на загранпаспорта нового поколения с использованием комплекс-регистрации биометрических данных (КРБД), и одно окно – на выдачу загранпаспортов нового поколения).
По информации областного Главка, оборудовать большее количество окон не представляется возможным из-за конструктивных особенностей здания и предоставления в этом же здании госуслуг иностранным гражданам отделом по вопросам гражданства УВМ.
Для улучшения качества и доступности предоставления госуслуг в отдел по выдаче загранпаспортов увеличили количество сотрудников.
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