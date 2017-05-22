В Самарской области выросло число заболевших гепатитом А

Как сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора, вирус был зафиксирован на 18 территориях Самарской области. Наиболее высокий уровень заболеваемости отмечен в Самаре, Тольятти и Чапаевске.Для того, чтобы обезопасить себя от риска заражения гепатитом А, необходимо пить только кипяченую или бутилированную воду и напитки в фабричной расфасовке; не использовать для питья воду из колодцев, фонтанов, ключей, озер, рек и т.д.; тщательно мыть фрукты и овощи бутилированной или кипяченой водой; соблюдать элементарные правила личной гигиены; не приобретать продукты у частных лиц в несанкционированных для торговли местах; употреблять в пищу продукты только после достаточной термической обработки.При возникновении симптомов острого вирусного гепатита А: общее недомогание, повышенная утомляемость, анорексия (отсутствие аппетита), тошнота, рвота, желтуха (темная моча, обесцвеченный стул, пожелтение склер и кожных покровов) - следует незамедлительно обратиться за медицинской помощью.