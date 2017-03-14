В Самарской области выберут лучшего молодого ученого

В конкурсе могут принять участие научно-исследовательские работы студентов, аспирантов и соискателей учёной степени кандидатов наук, проживающих в Самарской области, которым в год проведения конкурса исполняется не более 35 лет. Призовой грант разделен на три категории: для студентов - 30 тысяч рублей, для аспирантов и соискателей ученой степени кандидата наук - 75 тысяч рублей, для кандидатов наук - 100 тысяч рублей.Заявки на участие в конкурсе принимаются до 17 апреля. Более подробную информацию о конкурсе можно найти в официальной группе конкурса в социальной сети «ВКонтакте» vk.com/konkurs_samara или позвонив по телефону 8(846) 334-54-20.