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В Самарской области ввели запрет на охоту

Соответствующее постановление от четверга, 10 мая, опубликовал региональный департамент охоты и рыболовства.

До 25 июля этого года запрещена охота с огнестрельным или пневматическим оружием на территории охотничьих угодий региона. Помимо этого, как ранее писал sgpress.ru, с 25 мая по 25 июля закроют оружейные магазины. Все комнаты хранения оружия будут опечатаны, и на сегодняшний день они выведены на сигнализацию и тревожную кнопку вневедомственной охраны. Будет приостановлена работа тиров, стрельбищ, спортивных и образовательных организаций, где проводится обучение сотрудников частных охранных предприятий в связи с тем, что при сдаче зачетов они также используют оружие.
Дата: 11 мая 2018 , 13:00
173
Автор текста: Анна Турова
Автор фото: архив "СГ"
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