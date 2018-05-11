В Самарской области ввели запрет на охоту
Соответствующее постановление от четверга, 10 мая, опубликовал региональный департамент охоты и рыболовства.
До 25 июля этого года запрещена охота с огнестрельным или пневматическим оружием на территории охотничьих угодий региона. Помимо этого, как ранее писал sgpress.ru, с 25 мая по 25 июля закроют оружейные магазины. Все комнаты хранения оружия будут опечатаны, и на сегодняшний день они выведены на сигнализацию и тревожную кнопку вневедомственной охраны. Будет приостановлена работа тиров, стрельбищ, спортивных и образовательных организаций, где проводится обучение сотрудников частных охранных предприятий в связи с тем, что при сдаче зачетов они также используют оружие.
До 25 июля этого года запрещена охота с огнестрельным или пневматическим оружием на территории охотничьих угодий региона. Помимо этого, как ранее писал sgpress.ru, с 25 мая по 25 июля закроют оружейные магазины. Все комнаты хранения оружия будут опечатаны, и на сегодняшний день они выведены на сигнализацию и тревожную кнопку вневедомственной охраны. Будет приостановлена работа тиров, стрельбищ, спортивных и образовательных организаций, где проводится обучение сотрудников частных охранных предприятий в связи с тем, что при сдаче зачетов они также используют оружие.
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