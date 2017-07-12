В Самарской области впервые пройдет чемпионат по болотному футболу

Марафон проходит в Ставропольском районе Самарской области. Участники преодолеют трассы 4,4 км или 10,5 км с искусственно созданными и естественными препятствиями. Также организаторы приготовили трилогию «звездных» препятствий на 21 километр. Забеги пройдут в личном и командном зачете.



Спортсменам предлагается выбрать креативный костюмированный образ. Так, предыдущие соревнования проходили в стилях «Голливуд», «Рок-н-ролл», «СкаZкa». В 2017 году марафон пройдет в тематике «Cosmos Challenge». Впервые в рамках марафона состоится чемпионат по болотному футболу.





