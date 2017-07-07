В Самарской области восстановили электричество в 28 населенных пунктах

Потребители получают электроэнергию в полном объеме, сообщают "Самарские распределительные сети".



Напомним, сильный циклон, прошедший в Самарской области в среду и четверг, 5 и 6 июля, вызвал перебои электроснабжения в 28 населенных пунктах. Из-за резкого ухудшения погоды нарушилась работа 149 трансформаторных подстанций, а также нескольких линий электропередачи. Без электричества остались не только жители, но и социально-значимые объекты.



Силами 13 ремонтных бригад и 19 единиц спецтехники работа линий электропередач и подстанций была полностью восстановлена к вечеру 6 июля.