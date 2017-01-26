В Самарской области водолазы достали со дна реки тело 24-летнего парня

Они начались вчера в 8:50. В русле реки нужно было найти тело 24-летнего молодого человека.Как сообщает пресс-служба ПСС по Самарской области, для того, чтобы достать тело погибшего, в месте проведения поисковых работ была расширена прорубь, поскольку толщина льда составляла 10 сантиметров. В 12:35 тело 24-летнего утопленника было обнаружено водолазом на глубине 2 метра и доставлено до берега для передачи полицейским.