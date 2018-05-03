В Самарской области водитель на угнанной "семерке" врезался в нефтевоз и погиб

ДТП произошло в четверг, 3 мая, в 3:35 в Кинельском районе.



24-летний водитель на "семерке" ехал со стороны Оренбурга в направлении Самары. На 53 км дороги он не справился с управлением и врезался в припаркованный на обочине нефтевоз. За рулем последнего был 53-летний мужчина.



Водитель легкового автомобиля погиб на месте ДТП. 24-летний пассажир "семерки" госпитализирован с множественными травмами.



По данным инспекторов ГИБДД, водитель легковушки в момент аварии был пьян. Кроме того, машина числилась в розыске, сообщает ГУ МВД по Самарской области.