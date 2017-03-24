В Самарской области водитель грузовика врезался в две легковушки. Погибла женщина

37-летний водитель грузовика ЗИЛ ехал по трассе М-5 «Урал» со стороны Сызрани в направлении Тольятти. По предварительной версии, автомобилист выбрал небезопасную скорость движения и не учел сложные погодные условия, в результате чего вылетел на «встречку» и столкнулся с Ладой Грантой под управлением 67-летнего водителя и Тойотой Кариной, за рулем которой находился 48-летний водитель.В результате ДТП погибла 67-летняя пассажирка отечественной легковушки. Водители Гранты и Тойоты получили травмы, с которыми были доставлены в больницу.По данным полицейских, все водители находились в трезвом состоянии. В настоящее время по факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.