В Самарской области водитель Шевроле насмерть сбил мужчину

Авария произошла 23 марта примерно в 21:00 на трассе М-5 «Урал» в Ставропольском районе.



Из собранных инспекторами ГИБДД материалов следует, что 36-летний водитель автомобиля Шевроле Лачетти ехал со стороны Тольятти в направлении Самары. По предварительной версии полицейских, в пути автомобилист сбил 57-летнего пешехода, который перебегал дорогу в запрещенном для перехода месте. При этом мужчина был одет в темную одежду без световозвращающих элементов.



От полученных травм житель Тольятти скончался на месте происшествия до прибытия «скорой помощи».



По данным инспекторов ГИБДД, в момент аварии водитель иномарки был в трезвом состоянии. В настоящее время по факту ДТП сотрудники полиции проводят проверку.