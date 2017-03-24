В Самарской области водитель Шевроле насмерть сбил мужчину
Авария произошла 23 марта примерно в 21:00 на трассе М-5 «Урал» в Ставропольском районе.
Из собранных инспекторами ГИБДД материалов следует, что 36-летний водитель автомобиля Шевроле Лачетти ехал со стороны Тольятти в направлении Самары. По предварительной версии полицейских, в пути автомобилист сбил 57-летнего пешехода, который перебегал дорогу в запрещенном для перехода месте. При этом мужчина был одет в темную одежду без световозвращающих элементов.
От полученных травм житель Тольятти скончался на месте происшествия до прибытия «скорой помощи».
По данным инспекторов ГИБДД, в момент аварии водитель иномарки был в трезвом состоянии. В настоящее время по факту ДТП сотрудники полиции проводят проверку.
Из собранных инспекторами ГИБДД материалов следует, что 36-летний водитель автомобиля Шевроле Лачетти ехал со стороны Тольятти в направлении Самары. По предварительной версии полицейских, в пути автомобилист сбил 57-летнего пешехода, который перебегал дорогу в запрещенном для перехода месте. При этом мужчина был одет в темную одежду без световозвращающих элементов.
От полученных травм житель Тольятти скончался на месте происшествия до прибытия «скорой помощи».
По данным инспекторов ГИБДД, в момент аварии водитель иномарки был в трезвом состоянии. В настоящее время по факту ДТП сотрудники полиции проводят проверку.
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Последнее из раздела Лента новостей
24 марта 2017
90
24 марта 2017
121
24 марта 2017
220
24 марта 2017
158
24 марта 2017
130
24 марта 2017 , 17:46
97
Он пройдет 26 марта в 15:00 в ДК «Заря» (пр. 9 Мая, 16). Автором проекта и...
24 марта 2017 , 17:44
90
Он состоится 26 марта в 10:00 в детской музыкальной хоровой школе № 1 (ул. Физкультурная, 98б).
24 марта 2017 , 17:26
91
Фальшивый документ у жителя Саратовской области изъяли сотрудники Росгвардии.
24 марта 2017 , 17:19
137
ДТП произошло сегодня утром.
24 марта 2017 , 16:16
325
Готовность многоуровневой развязки на пересечении Московского шоссе и проспекта Кирова строители оценивают в 80%
В планах на начало сентября - запуск проезда по новому тоннелю на Московском шоссе.
24 марта 2017 , 16:14
121
Полиция задержала их на станции Кузоватово.
24 марта 2017 , 15:37
220
Мостовой переход через реку Самару готов на 30%.
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
27
28
29
30
31
1
2
27 февраля 2017
5904
1
Трагедия произошла 26 февраля в 19:20 в Похвистневском районе.
26 февраля 2017
5219
В самарскую полицию поступило сообщение о том, что в больницу с травмами головы доставлена...
9 марта 2017
3970
Глава Самары Олег Фурсов подписал постановление об оптимизации штата сотрудников городской...
12 марта 2017
3946
Возгорание было зафиксировано сегодня в 10:15. По сообщению пресс-службы областного ГУ МЧС...
2 марта 2017
1036
Возгорание началось 1 марта в 16:08 на ул. Газонной.
2 марта 2017
1093
Ювелирные изделия были задержаны на таможенном посту аэропорта «Курумоч». Их пытался...
1 марта 2017
974
Директор муниципального предприятия «Инженерные системы» Сергей Арзамаскин...
27 февраля 2017
1767
21 февраля в поселке Усть-Кинельский сотрудники регионального УФСБ задержали 20-летнего...